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【名人物業】傳「歌神」張學友4.3億放售淺水灣怡峰　單位屬3層複式特色戶

社會 16:56 2021/06/26

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張學友早前出席莫文蔚演唱會，令粉絲甚為驚喜。（越玲瓏攝）

根據《經濟日報》地產站報道，市場消息傳出，「歌神」張學友及太太羅美薇持有的淺水灣怡峰的特色單位，剛剛推出市場上放售，叫價高達4.3億元，創屋苑新高，據了解其單位打通成3層複式特色戶。

報道指出，張學友及羅美薇一直持有怡峰一個高層單位及一個複式單位，二人先在1993年以1,630萬元買入高層戶，其後在2004年再斥3,000萬元買入複式單位，有代理指二人已將單位打通，變成3層複式特色戶，面積廣達4,655平方呎，並連4個車位推出市場放售，但叫價高達4.3億元，亦即每呎叫價逾9萬元，以此價計算可謂貴絕南區分層式住宅物業。

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事實上，淺水灣怡峰除了歌神張學友是業主外，就連另一知名藝人謝霆鋒都是業主之一，謝賢於2017年購入怡峰一個單位，其後於2018年以8,500萬元將單位內部轉讓予謝霆鋒。

同場加映，梁祖堯盼MIRROR坦承交心，成員之間視彼此為競爭對手？

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撰文 : TOPick柴犬出動

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