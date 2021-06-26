【欺詐劇團】鄭丹瑞「投訴」拍集無福拍親吻戲　廿多年前移民加國幾乎破產

▲ 鄭丹瑞廿多年前移民加國幾乎破產。

飾演《欺詐劇團》監製Herman的鄭丹瑞，帶領各人成立「欺詐劇團」上演了一場疑幻似真的騙局。早在廿多年前，鄭丹瑞曾因移民加拿大溫哥華，幾乎賠上半生積蓄。

▲ 鄭丹瑞在《欺詐劇團》飾演電影監製。（影片截圖）

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投訴冇咀戲

早前鄭丹瑞出席《欺詐劇團》記者會，在台上「投訴」《欺詐劇團》全數演員均有親咀戲，唯獨自己沒有此「福份」。鄭丹瑞笑言指杜燕歌也有份吻張秀文，所以圍讀時忍不住離場「抗議」。

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劇中杜燕歌跟張秀文展忘年戀，敖嘉年更大爆拍攝時，杜燕歌太太韓馬利更現身為老公監場。

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移民幾乎花光積蓄

鄭丹瑞早前接受訪問時憶述全家在90年代搬到溫哥華生活後，鄭丹瑞仍不時飛回香港工作，甚至到內地拍劇。怎料數年後，加拿大稅局一次過追他以前在香港以至全球的幾年收入稅項，相等於他前半生的所有積蓄。

▲ 鄭丹瑞與女兒。（IG圖片）

鄭丹瑞感激當年商台邀請自己當做COO（營運總裁）。由於加、港兩邊飛，所以鄭丹瑞最後入不到加拿大籍，只有太太和女兒入藉，對於這次移民經驗，鄭丹瑞形容「交一次好貴的學費」。

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