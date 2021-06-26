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【月球土壤】嫦娥五號月壤明起公開展覽　市民可近距離觀察月壤【附登記連結】

社會 17:37 2021/06/26

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「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展暨月壤入港揭幕儀式，今早（26日）在會展舉行，市民在網上登記後，明日起可免費入場，觀賞由嫦娥五號帶回地球的部分月球土壤。

公務員事務局局長聶德權今早亦有出席揭幕儀式，指嫦娥五號去年成功將近2公斤重的月球土壤帶返地球，今次經過國家特批，市民可以近距離觀察月壤，了解國家百年的科技發展歷程。

今次展覽包含百年中國科學之路，展出珍貴的實物、歷史檔案，目的是呈現出科學家的載人航天精神、抗疫精神、探月精神等貫穿其中，科技工作者投身科學救國、興國、強國，讓香港市民、特別青少年感受其中，孕育愛國情懷，胸懷祖國。

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責任編輯：蘇文軒

 

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