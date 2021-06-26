【愛情騙局】女「臨記」一人分飾雙胞胎兄妹　戇男見面一次後墮愛情陷阱被騙財

▲ 女「臨記」一人分飾雙胞胎兄妹，戇男誤墮愛情陷阱被騙財。

騙徒手法層出不窮！內地近日揭發一宗騙案，一名女子先後扮演雙胞胎兄妹騙財，在大半年內騙走一名男子近10萬元（人民幣，下同，約12萬港元）。

根據《澎湃新聞》報道，浙江義烏市警方5月底接獲受害人馬先生報警，稱自己被一名叫「張麗」的女子騙走近10萬元，馬先生平時兼職臨時演員，去年10月，在一次拍攝過程中，結識同為臨時演員的「張明」，對方告訴他，有個雙胞胎妹妹「張麗」，可介紹兩人認識。

▲ 兩人聊天紀錄。（網上圖片）

馬先生與張麗見面後迅速確定戀愛關係。幾日後，張麗告訴馬先生，自己要去北京上學，因家裡不同意兩人交往，被切斷經濟來源，馬先生立即向對方轉賬5千元。幾天后，張麗在微信朋友圈聲稱，在北京讀書沒錢交房租，馬先生又轉賬2萬多元。

此後，張麗多次以交學費、出車禍、見面費、領結婚證等為由從馬先生處騙取錢財。今年1月，因張麗不斷向自己索取金錢，馬先生開始向朋友借錢，朋友提醒他，張麗可能就是第一次見面的張明。心存懷疑的馬先生多次聯繫張麗確定身份無果，最終決定報警。警方翌日將馬先生口中的張麗拘捕。

▲ 馬先生向對方轉帳。（網上圖片）

經警方調查後發現，張麗的真實身份為「王某」，為了獲得馬先生的信任，使用多個微信帳號，一人分飾男女兩角騙財。王某表示，自己的長相偏向中性，平時都以短髮示人。她與馬先生初次見面時，扮成男性身份「張明」，其後又去了髮廊駁了長髮偽裝成妹妹「張麗」，由於一直以雙胞胎兄妹為名，馬先生未有懷疑。

經審訊，王某對詐騙馬先生錢財用於個人消費的犯罪事實供認不諱。目前她因涉嫌詐騙罪已被依法採取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。

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責任編輯：羅嘉欣