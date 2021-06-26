陳輝陽領28女聲完成紅館演出 鄭秀文撐場親到後台打氣

▲ 28位女聲圓夢登紅館。

以陳輝陽創作的歌曲作主軸的《陳輝陽 x 女聲合唱 作品音樂會 人來人往》，為28位女聲組成之「聖少三部曲」最終章。

昨晚（6月25日）女聲們順利登上紅館舞台，以女聲環迴合唱，圓滿完成「陳輝陽 x 女聲合唱」6年的奇妙旅程！並成為紅館重開以來，首個入座率足足75%之演出！

演出分成上下半場，共演出27首陳輝陽多年來作品，全場以兩部價值合共約4百萬的九呎華麗鋼琴，由三位鋼琴家(張貝芝、何秉舜、黃家正）伴奏，以指揮家劉卓熙帶領演出的整體命脈，女聲作輪唱。

▲ 陳輝陽感謝觀眾。

陳輝陽一開場在台上，向年多以來一直堅持不退票的觀眾鞠躬致謝。繼而到節目encore環節他再向所有觀眾說出最真心的說話：「我不知上台講甚麼，過去兩年我好depress，覺得自己究竟有何用？我都要講最坦白嘅說話 - 我真係好鐘意香港！我來自澳門，可以來香港發展我最愛音樂事業，是最感恩的事！多謝大家鐘意我的音樂！還有一句我都要坦白講出來，即使我對這個社會失去希望，但我對自己充滿信心，我希望大家都是。」

接著親自擔任指揮，引領女聲唱出手本名曲《終身美麗》和《垃圾》。他再感激多位人物，包括何秉舜，他沒想到身為演唱會界最當紅音樂總監的他，願意擔任鋼琴演奏。還有最愛亦經常嗌交的導演兼編舞師Ivanhoe(林俊浩)等。最後他更宣布，十年後，會上演「人來人往Version 2」，他已構思節目的頭和中段，而尾段，則要靠所有香港人去成就！

演出歌曲包括陳輝陽寫給眾多歌手的大熱作品：(上半場) 《打得火熱》、《給愛麗絲》、《人來人往》、《會過去的》， (下半場) 《嫌棄》、《活著》、《漩渦》、《日與夜》、《火鳥》等等。Encore 部分亦有8首包括《少女的祈濤》、《K歌之王》和超時罰錢都在所不計的終極Encoure《失戀太少》。

除獲得鄭秀文親臨紅館探班打氣，出席欣賞演出的名人歌手包括：肥仔@Error、衛蘭、胡定欣、周嘉怡、梁釗峰@C AllStar、小肥、梁祖堯。