【聲夢傳奇】炎明熹被批性格阻礙歌藝　黃奕斌出局網民支持Hugo轉演戲【有片】

▲ 黃奕斌今集被淘汱。

《聲夢傳奇》昨晚（6月26日）一集繼續第六輪比賽，繼上次林智樂（Felix）取得11分，因是4位當中最低分，即時被淘汰。今集另外5位學員出戰，包括：炎明熹（Gigi）、何晉樂（Rock）、黃奕斌（Hugo）、姚焯菲（Chantel）及鍾柔美（Yumi），獲得最低分的學員將會被淘汰。

今集仍然是每位學員與1位歌手導師合唱自選歌曲，並由25位專業評審進行評分，每集得分最低之學員將會被淘汰。

9位歌手導師包括：Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒、林奕匡、林欣彤及馮允謙。

▲ 炎明熹跟AGA合唱獲好評。

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Gigi跟AGA合唱表現佳

首先出場是炎明熹（Gigi）她選了AGA合唱《命硬》，因是第一次選唱R&B，於是導師AGA江海迦帶她到舒文的錄音室進行特訓。Gigi在上一輪比賽被狠批咬字不清楚，舒文今次幫她改善咬字及懶音。

二人合唱後，Eric Kwok大讚Gigi非常勤力，不過性格卻阻礙到她，令她唱R&B時不夠放鬆，幸而最後得分不差。

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而Rock揀選了Gin Lee李幸倪做自己的歌手導師，Gin Lee指Rock有很多心結，比賽期間一直被人誤解。Gin Lee覺得Rock與自己很相似，她之前參加歌唱比賽時同樣感到非常迷惘，幸得林憶蓮的一句說話令她重新振作。Gin Lee望可幫Rock順利晉級。

二人合唱《天黑黑》，Gin交出高水準，可是Rock卻被評未夠放鬆，台風不突出，致只得11分，進入危險區。

▲ 二人合唱。

Hugo選柏豪任導師

至於Hugo一早鎖定導師是周柏豪，並選唱鄭伊健的電影歌曲《甘心替代你》出戰，可是他坦言歌曲命世時，自己未出世，不明白所選歌曲的意思，柏豪與工作人員即場演繹該電影的經典場面。

到正式比賽，林欣彤大讚Hugo「台風很好，身型高挑，好靚仔」，泳兒都非常認同，指二人對望時甚至有「情侶感覺」，但仍只跟Rock同得11分。

▲ Chantal忙於考試。

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輪到姚焯菲（Chantel）出場，她跟導師是JW王灝兒合唱，更揀選了JW歌曲《矛盾一生》出戰。不過Chantel忙於考試，JW忙於拍劇，二人爭取在拍劇的空檔時間趕緊排練，表現不過不失。JW坦言自己不不擅長和音，覺得壓力很大，幸馮允謙聽完她們的表演，大讚Chantel：「You are so sweet！」Chantel得到18盞綠燈。

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衛蘭跟鍾柔美（Yumi）在家中訓練，並集合黎明和雷頌德之教法教Yumi，二人合唱《就算世界無童話》，李克勤聽完二人之演繹，大讚衛蘭是一位有能力幫學員加分的導師，同時大讚Yumi今次的演出比第一輪比賽演繹《女神》大有進步。

▲ Hugo被淘汱感謝栢豪。

Hugo無奈被foul

最後因Rock跟Hugo同分，需要在場25位評審再次評分，最後何晉樂以13分比12分，以一分之差贏了黃奕斌，得以留在聲夢繼續比賽。

Hugo在台上忍淚，感謝導師訓導，並指自己一向不擅表達自己，但感謝一眾導師帶領，雖然黯然離開《聲夢》舞台，但獲不少網民支持，並提議外型好的他可轉當演員。