【我是現場】許廷鏗Xper se為觀眾熱情感動　Alfred回應是否當《全民造星IV》導師

▲ 許廷鏗（Alfred）與組合per se兩位成員葉蔚菁（Sandy）和莫善祺（Stephen）在旺角麥花臣場館為「我是現場」系列任首個唱的表演單位。（梁樂欣 攝）

許廷鏗（Alfred）昨晚（26/6）跟組合per se在旺角麥花臣場館為「我是現場」系列任首個唱的表演單位，並以樂隊「Negative ends…。」一同現身。

許廷鏗與兩位per se成員葉蔚菁（Sandy）和莫善祺（Stephen）於演唱會後齊齊接受傳媒訪問，分享合作感受。

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▲ 許廷鏗與兩位per se成員葉蔚菁（Sandy）和莫善祺（Stephen）齊齊受訪。（梁樂欣 攝）

Alfred在台上感謝合作夥伴per se，並謂：「大家的反應、滿座的情況令我意外。現在的我開始了新的路徑，以獨立身份全新出發。」

他認為：「音樂是誠實的，可Present到自己的性格，我慶幸現時所做的音樂也可表現到自己。做這個Show很開心且沒壓力，大家都Enjoy。」

Alfred透露：「本來想帶首新歌，是新Project來的，亦希望下隻專輯可有per se和這隊Band。」他又跟大家預告：「per se將於12月3日會在麥花臣開騷，希望他們到時會邀請我。」

【我是現場】許廷鏗Xper se旺角開唱 Alfred演出一時感觸哽咽

▲ 莫善祺（Stephen）。（梁樂欣 攝）

Alfred 和per se台上感觸

Alfred和per se在台上表現感觸且眼濕濕，Alfred解釋：「大家好像透過音樂明白了大家，我只是說了一句很開心，然後我們便哭了。」

演唱會上，Alfred和per se演繹《無力感》x《天空塌下前》，為樂迷帶來新鮮感。

Sandy指：「《Chill Club》的時候，他（Alfred）本來在玩《無力感》，其後在後台聽到鼓聲，發現他在玩我們的歌，那刻便萌生起這個想法。」

Stephen補充：「所以發現這兩首歌可放在一起，當時仍未有合作的消息，但就記住了，所以首次想曲單時便想到這首歌。」

▲ 葉蔚菁（Sandy）。（梁樂欣 攝）

【我是現場】許廷鏗Xper se旺角開唱 Alfred演出一時感觸哽咽

談到兩個音樂單位首度合作開演唱會，Alfred坦言：「我有點不捨得，其實我自昨晚起已有這感覺。首先我很想念有現場觀眾的音樂會，也配合『我是現場』這主題。」

他續指：「現場觀眾對歌手、表演者佔很大部分，是一個很重要的部位，現場是不能被取替的。我是意猶未盡的，本來是一晚限定，但過了今晚後好像需要做多一點。」

完Show後，大量觀眾不頸意離場且不斷大叫「Encore」，本來在後台拍照留念的Alfred和per se聽到現場觀眾的熱烈反應，再次走到台上時亦感到很意外。

他們異口同聲指再出來時沒想過會再唱歌，本來只是想告知大家需要離開。

▲ 許廷鏗。（梁樂欣 攝）

未定任《造星IV》導師

近日有指Alfred將成為ViuTV節目《全民造星IV》的導師，他回應：「我也不知道，以我最新的消息仍是待定的，我暫未100%答應的。坦白說，他們是有Approach的。」

他又謂：「考慮的因素是擔心自己未能勝任，與金錢是否足夠的問題無關，只是在思考自己的能力問題。多謝大家在網上留言寫上『牙醫』去增加我的呼聲。」

記者：梁樂欣

同場加映：陳卓賢專訪