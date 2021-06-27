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【屯馬綫通車】今早約3000人使用沿線新車站　港鐵下月指定日子送出10萬張單程票

社會 08:47 2021/06/27

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屯馬綫今日全綫通車，清晨5時50分開出首班特別車。

港鐵屯馬綫今日（27日）全線通車，而兩個新車站即宋皇臺站和土瓜灣站同日啟用，並安排今晨5時50分開出特別班次列車。港鐵車務總監李家潤表示，今早在相關車站加派400多名職員協助乘客，截至早上7時半，約3,000人使用兩個新車站，整體車站和列車運作大致暢順。

李家潤又指，為慶祝全線通車和答謝乘客的支持，會送出10萬張本地單程票，MTR Mobile登記用戶只要在7月指定日子登入就可以領取，先到先得，送完即止。

他又指，宋皇臺站大堂設立的文物展，擺放約400件在工程期間發現的文物，並會全年無休開放，提醒乘客展覽設於大堂的付費區，會按情況和需要實施人流管理。對於展覽有否申請娛樂場所牌照，他指，由於展覽與古蹟辦協議下安排，故毋須申請相關牌照，強調整個安排妥善。

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記者：陳子謙

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