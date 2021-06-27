【屯馬綫通車】過百人清晨排隊等候坐首班車　鐵路粉親畫路線圖贈港鐵高層

港鐵屯馬綫今日（27日）全線通車，而兩個新車站即宋皇臺站和土瓜灣站同日啟用。過百名市民一早到宋皇臺站外等候，並於清晨5時許入閘走到月台，乘搭港鐵安排在今晨5時50分開出的特別班次列車；港鐵管理層亦到場派發紀念品，並與乘客合照。

家住將軍澳的何小朋友為了體驗屯馬綫通車，特意今晨4時起床，與家人一同到宋皇臺站。他透露，自己親筆畫了兩幅路線圖及一張相片，送給港鐵管理層以作留念，更喜獲由港鐵高層親筆簽名書籍和感謝信。何母則指，有了港鐵後，更方便她到紅磡上班，不用再轉坐巴士或小巴。

居於太子匯的鄭先生一家六口，今晨5時許已到宋皇臺站等候乘搭首班車。他指，10年前搬到九龍城區後，全家已期待車站的落成，對於今日能夠率先體驗感到很高興。他又指，自此會較多乘坐港鐵出行，可以讓他更易掌握時間上班，亦不用在日曬下等巴士，同時亦方便同住的年邁父母出門。

居於土瓜灣一帶的周氏夫婦今晨5時許專程試坐屯馬綫首班列車，希望可以親身見證歷史。從事零售的周太指，以前到尖沙咀上班，搭巴士容易遇上交通擠塞，要花45分鐘時間乘車，但有了港鐵後只需20分鐘就可以到達尖沙咀，方便不少。周生則指，夫妻二人不時會前往粉嶺探望家人，有了港鐵後搭車就更方便。

港鐵主席歐陽伯權表示，屯馬綫通車屬港鐵重要的里程碑，亦是本港鐵路網絡重要的發展，由於屯馬綫橫跨新界東西，相信可帶動經濟發展，希望為本港經濟帶來新動力，亦很開心看到多名鐵迷的喜悦。

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記者：陳子謙