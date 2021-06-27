【單對單】米雪首次公開回應與尹佬冥婚傳聞　認有追求者抱隨緣態度

▲ 米雪分享跟尹佬以往的相處點滴。

由黎芷珊主持的TVB訪談節目《單對單》昨晚（6月26日）首播，第1集邀美魔女米雪任嘉賓。米雪與男友尹志強（尹佬）相戀近28年，可惜於2010年因癌病離逝世。米雪於《單對單》裡分享與尹佬的相處方式，以及如何面對挈愛的離世。

尹志強病逝後，米雪至今單身11年，當黎芷珊問到米雪可想找個伴時，她承認有人追求，卻對愛情抱隨緣態度：「自由自在幾開心，最緊要是愛錫自己。」

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▲ 米雪亮相TVB節目《單對單》。

米雪重新振作

米雪於1982年跟有「亞洲第一中鋒」的演員尹志強認識，二人相戀約26年，說到相處方式，米雪謂空間很重要：「我們各自有一間屋，當發生事或嗌交時，我就返『娘家』，大家各有自己空間。」

說到陪伴男友走抗癌路，米雪謂於90年代初尹佬確診患上癌症，惟二人性格樂天，不當作是甚麼回事，她陪伴尹佬到美國及歐洲跟「波友」見面，故對她而言，男友尹佬是無憾。她說：「當時我正拍攝《溏心風暴》，收工即去醫院探望他，出院後我也陪伴左右。」

跟病魔博鬥18年，最終尹志強於2010病逝，當時米雪仍要拍劇開工：「我想說當有事發生身上時，傷感一定會有，但別經常掛念著，活在傷心世界裡，要盡量向前看，往後日子也要生活，為家人又好，為朋友又好，要令他（尹佬）開心，所以我投入工作。」

▲ 跟主持人分享男友尹佬的相處點滴。

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堅強接受現實

說到如何堅強面對挈愛離世，米雪說：「我們生活上是累積得來，我又珍惜他，他又珍惜我，閒時我們也有討厭生死這話題，所以有心理準備。」

她語重心長說：「我們的人生觀裡沒有痛苦或傷心，我一直珍惜他帶給我的歡樂，即使他已不在人世，我也經常感覺他在我身邊，閒時就回味一下，我經常說要阿Q精神，不要想苦的一面，多想開心的一面。」

另外，外間一直有傳米雪與尹佬冥婚，黎芷珊問及此傳聞時，米雪直接回應：「我們不需要這些，之前也說過我們很自由，對大家也很信心，不需要一紙婚書。」

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男友尹佬離世多年，米雪一直單身，問及可想找個伴或有追求者？她說：「有的，但去到我們這年紀，會覺得免了，一起食餐飯也可。」

米雪強調對愛情並非放棄，她說：「自由自在幾好，如果遇到一個很投契，身體又健康，可以的，why not？但最重要愛惜自己，年紀大了覺得健康好重要，珍惜生命。」

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