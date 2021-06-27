【媽媽辛酸】照顧兩子開支大失自由常激氣　港媽勸網民唔好生：人生最錯的事

▲ 一名港媽在網上討論區大呻照顧兩子之苦。

照顧子女不容易，日前一名港媽在網上討論區「親子王國」大呻，指照顧兩子開支甚大，亦要花甚多時間和心力，令她有感人生「冇晒自由」，力勸網民「唔好生」。她又形容生下兩子是人生做得最錯的事，網民看後紛紛安慰。

港媽後悔生兩子

港媽在文中指，照顧兩子開支甚大，「好似倒水咁」，又指做媽媽難有自己生活，全副心機放在兒子身上，人生彷彿失去自由。她亦指兩名兒子經常「嗌交」，不聽父母的話，令她感到激氣，指「見住佢兩個都覺得煩」。

如果可以時光倒流，我一定唔會生佢哋！

她指原本只計劃生一個，大仔出生之後，經常說希望有一個弟弟或者妹妹，才再次忍受懷胎之苦。她指生了兩胎之後自己舊病復發，身體變差，「命都短幾十年」。辛勞照顧兩子卻沒有換來回報，港媽形容兩子從來不懂得感恩，甚為冷漠和自私，有時候更會反過來罵父母，令她感心酸。

生仔是人生最錯決定

港媽指自己只希望兒子能夠生性，為自己前途着想，因為擔心他們將來的生活，在學業方面有要求，導致母子之間時有衝突。想起照顧兩子的辛酸，她形容生仔是「一生人做得最錯的事」，力勸網民「千祈唔好生，唔好令自己走入深淵」。

帖文引來網民討論，不少網民安慰港媽，「到妳年紀漸大、睇住他們成家立室……到時便會改變睇法了，先苦後甜吧！」、「辛苦是其中一個階段，父母為子女所付出的一切，會苦盡甘來的，媽媽加油！」、「大家咁話，唔生仲好！不過捱十幾年都甩身㗎喇，加油吧！」。

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責任編輯：王明芳