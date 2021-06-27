【命懸一線】早產BB悅悅壞死性腸炎生命倒數　爸爸致母女的信︰你們令我更愛呢個家

▲ 早產BB悅悅壞死性腸炎情況轉差，命懸一線，爸爸昨晚撰寫公開信感謝妻女。

1歲女嬰可悅（悅悅）與雙胞胎妹妹可納於31周早產出生，可是悅悅在1個多月大時經歷壞死性腸炎，先後捱過4次手術，小腸由12厘米駁至30厘米，但肝功能轉差，只餘下不足5成。悅悅父母Chris和Yuka昨（26日）獲醫生告知，悅悅有機會於日內離開，令父母心如刀割。

Chris和Yuka一直盼望奇蹟出現，等愛女回家一家四口相聚，但昨日收到壞消息，Chris在facebook專頁交代悅悅的最新情況，轉述瑪麗醫院醫生指悅悅的情況變差，肝及腎都出現問題，「如果停止洗血，大約幾天時間悅悅就會離開我哋。」醫生向兩人承諾，會盡量讓悅悅舒服地離開。

其實依家已經唔再係我哋父母做決定，我哋已無任何決定權……依家所有一切只好聽從天父安排及悅悅自己本身嘅意志，我哋唯一能做就係陪伴住悅悅到最後。

▲ 父母和雙胞胎妹妹可納、貓咪都等待悅悅回家。（文子健攝）

爸爸Chris昨晚再於facebook專頁撰文，向太太及兩名女兒發出感謝信，令他的生命中增添色彩。「媽媽嫁俾我係因為你哋兩隻魔怪，爸爸乜都冇，媽媽就將下半生交托俾爸爸。」

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終明白成家立室是甚麼一回事

他慨嘆自己沒有能力給予妻女一個美好生活環境，悅悅出事，他亦沒能力給予太太一個強大後盾，令太太要辛苦湊雙胞胎妹妹可納，個心就掛住悅悅。因為三母女，令他終於知道成家立室是甚麼一回事，亦變得愈來愈堅強，用盡方法給予妻女一個好環境。

爸爸感言自己變了一個大喊包，「爸爸係一個好要面人，由細到大都甚少會喊，仲成日俾媽媽話我大男人，偏偏你哋3位令爸爸喊得最多，甚至喺條街到喊，工作中喺到喊，係醫生面前喊，搭緊車又喺到喊。」他又感謝太太十月懷胎，為自己不能分擔痛苦而感到內疚。

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三母女是爸爸最重視的人

可悅和可納的出世不平凡，爸爸很自豪，悅悅經歷了很多成年人都未經歷過的事；可納都好叻，因為她一直在媽媽肚內守護悅悅。希望悅悅會捱過難關，兩姊妹能一起在家玩耍。最後他感言，即使最後悅悅不幸離世，爸媽都理解。

可悅，爸爸相信你嚟到呢個世界一定係有你嘅任務，而你已經改變咗爸爸好多嘢，雖然唔知你仲有冇任務喺身，但如果你完成咗要離開，爸爸媽媽都會理解，因為你令爸爸變得更愛呢個家，更重視家庭呢兩個字。

爸爸強調三母女是他最重視的人，他還有很多說話想對悅悅說，希望有奇蹟出現，待悅悅出院後說。

如果今生冇機會講，我哋終會再見，再見時爸爸一定會同佢講我對悅悅嘅說話……你哋一定要加油，個個都要撐住！

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責任編輯︰林綺玲