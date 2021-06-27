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【聲夢傳奇】Chantel與JW合唱《矛盾一生》　「國民初戀」姚焯菲騷3歲萌look

娛樂 13:15 2021/06/27

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姚焯菲（Chantel）與導師JW在《聲夢傳奇》合唱《矛盾一生》。

憑甜美外表人氣急升的「國民初戀」姚焯菲（Chantel），在昨晚（6月26日）的《聲夢傳奇》與導師JW王灝兒合唱《矛盾一生》出戰。

雖然Chantel忙於考試、JW忙於拍劇，二人在出賽前只能盡量爭取時間練習，結果表現不俗，馮允謙聽完她們的表演大讚Chantel：「You are so sweet！」結果她獲得到18盞綠燈順行進級。

【聲夢傳奇】炎明熹被批性格阻礙歌藝　黃奕斌出局網民支持Hugo轉演戲【有片】

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姚焯菲與JW爭取時間練習

在《聲夢傳奇》播出後，Chantel在個人社交平台上載與JW的合照及短片，在短片當中，她們在洗手間練習唱《矛盾一生》，Chantel拿水樽當咪唱歌，十分投入。她並寫道：

一首好有挑戰性的歌，好開心有原唱同我唱呢首歌🥰好多謝製作組俾我一個機會同JW老師合唱！

好多謝Johnny @johnnyyim 每個禮拜都幫我哋編咁多隻歌🙏🏻🙏🏻

多謝 @cousinfung 哥哥幫我地設計啲和音！尤其是最後嗰個ad lib!真係好好聽！

多謝 @sharonleevocal 我記得你整咗好多和音，一開始冇信心唱，但係你陪我係咁練🙏🏻thank youu

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Chantel騷主年照

然後，Chantel再逐一多謝化妝師、髮型師、形象設計師、服務贊助商，並表示很喜歡今次的「戰衣」，稱：「好鍾意衫上嘅圖案，黑色底突顯到啲花嘅色彩！」最後她表示：「thank you all so much!!❤️🙏🏻我會繼續努力！」

另外，Chantel之前一段只是飲水的短片，只兩日已逾4萬點擊，魅力驚人。早前她上載兩張大約3、4歲時拍的照片，證明由細可愛到大，網民更大讚她小時候很得意。

同場加映：阮嘉敏訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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