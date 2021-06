【聲夢傳奇】Chantel與JW合唱《矛盾一生》　「國民初戀」姚焯菲騷3歲萌look

▲ 姚焯菲(Chantel)與導師JW在《聲夢傳奇》合唱《矛盾一生》。

憑甜美外表人氣急升的「國民初戀」姚焯菲(Chantel),在昨晚(6月26日)的《聲夢傳奇》與導師JW王灝兒合唱《矛盾一生》出戰。

雖然Chantel忙於考試、JW忙於拍劇,二人在出賽前只能盡量爭取時間練習,結果表現不俗,馮允謙聽完她們的表演大讚Chantel:「You are so sweet!」結果她獲得到18盞綠燈順行進級。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

姚焯菲與JW爭取時間練習

在《聲夢傳奇》播出後,Chantel在個人社交平台上載與JW的合照及短片,在短片當中,她們在洗手間練習唱《矛盾一生》,Chantel拿水樽當咪唱歌,十分投入。她並寫道:

一首好有挑戰性的歌,好開心有原唱同我唱呢首歌🥰好多謝製作組俾我一個機會同JW老師合唱! 好多謝Johnny @johnnyyim 每個禮拜都幫我哋編咁多隻歌🙏🏻🙏🏻 多謝 @cousinfung 哥哥幫我地設計啲和音!尤其是最後嗰個ad lib!真係好好聽! 多謝 @sharonleevocal 我記得你整咗好多和音,一開始冇信心唱,但係你陪我係咁練🙏🏻thank youu

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

Chantel騷主年照

然後,Chantel再逐一多謝化妝師、髮型師、形象設計師、服務贊助商,並表示很喜歡今次的「戰衣」,稱:「好鍾意衫上嘅圖案,黑色底突顯到啲花嘅色彩!」最後她表示:「thank you all so much!!❤️🙏🏻我會繼續努力!」

另外,Chantel之前一段只是飲水的短片,只兩日已逾4萬點擊,魅力驚人。早前她上載兩張大約3、4歲時拍的照片,證明由細可愛到大,網民更大讚她小時候很得意。

