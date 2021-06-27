【屯馬綫通車】宋皇臺站文物展櫃展出400件文物　有家長攜兒子參觀認識歷史

▲ 新啟用的宋皇臺站，設有全港首個車站文物館，展出約400件宋元時期的出土文物。（陳靜儀攝）

屯馬綫今日（27日）全線通車，而其中一個新啟用的宋皇臺站，設有全港首個車站文物館，展出約400件宋元時期的出土文物。港鐵車務總監李家潤表示，展館會全年無休開放，由於展館設於大堂的付費區，會按情況及需要實施人流管理。

家住黃大仙的梁氏一家五口，特意今晨5時許到宋皇臺站，除了試坐頭班車外，亦有到文物館參觀。梁先生指，兩名兒子對香港歷史仍未有深入認識，希望帶他們來到了解香港的歷史。他認為，整個展覽編排不錯，展出的文物已能反映當年居民生活情況，而文字解述亦十分清晰，特別是展出的九龍城舊地圖，可以加深小朋友的印象。

▲ 家住黃大仙的梁氏一家五口，特意今晨5時許到宋皇臺站參觀文物展。（陳靜儀攝）

現於中學任教視覺藝術科的陳老師，亦與家人一同參觀文物館。她指，從未試過在香港一個車站參觀展覽，感到既有趣又好奇，於是前來參觀。她認為，整個展覽最特別是宋王臺石碑的舊相，令她知道現存的石碑，只是原本的一小部分，對此感到很驚訝。她又指，自己已等待宋皇臺站啟用約4年，自此搭港鐵可以更方便到全港各區遊玩。

關注地方命名、Facebook專頁「保衞香港名字」的當區居民張先生，則帶同示不同地名的標語參觀，他表示，宋皇臺站是位於馬頭涌，而文物是馬頭涌村在宋、元期間的遺跡，惟車站則以後代為紀念宋代皇帝的石頭為名，「現時有點反客為主」，認為「馬頭涌」的地名較為合適。

▲ 當區居民張先生認為，車站以「馬頭涌」為名更為合適。（陳靜儀攝）

港鐵聯同古物古蹟辦事處，在宋皇臺站展出約400件宋皇臺站出土的精選文物，包括宋代貨幣、陶瓷及建築構件等，闡述宋元時期的歷史及考古的主要發現。展覽由古物古蹟辦事處策展，展櫃是車站設計的一部分，屬常設展覽，市民可於通車後到車站觀賞。

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記者：陳子謙