【苦盡甘來】寶珮如歷車禍毀容毀容兼盤骨碎裂 　感恩袁潔儀分一半糧助過難關

▲ 寶珮如感激好姊妹助度難關。

現年56歲的寶珮如（Baby）於1999年遇上車禍，此次意外令她致下顎面骨盡碎，盤骨移位。7年間，寶珮如過得非常痛苦，不斷進出醫院做手術。

寶珮如早前接受商台訪問，分享如何捱過低潮期與及跟老公的相處點滴，她謂當年花盡積蓄做手術，幸得身邊好友包括袁潔儀和林建明支持，當年袁潔儀更將一半薪金給她，能夠共患難的好姊妹實屬難得。

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▲ 寶珮如早前接受商台節目訪問。

獲吳鎮宇稱讚

早前，寶珮如接受商台《1圈圈 星光背後》主持人梁泰來訪問，說到近日她有份演出以露宿者為題材的《濁水飄流》。

談及與影帝吳鎮宇首次合作，Baby說：「最初很怕鎮宇！除了他的氣場，每天開工跟他打招呼、說早晨，他總是不理啋我！最初我還以為我遲到做錯什麼？後來他經理人說：『他是這樣的！一工作就緊張完全投入。』鎮宇在片場不會跟任何人傾偈，吃飯也只跟助手躲在遠遠一旁，沒有人能進入他的世界。」

其後鎮宇經理人致電給她，說鎮宇看完整部電影都沒讚任何人，唯獨讚她一個，令Baby超級開心。

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▲ 袁潔儀（左）跟寶珮如曾共患難。（取自instagram）

感激袁潔儀大姐明

出道近30年的寶珮如，於1989年參加亞視第三屆未來偶像爭霸戰入行，成樂壇人氣新人，可惜際遇難料，1999她年遇上嚴重車禍，導致毀容兼盤骨碎裂後要經歷七年的手術。

Baby謂動手術已花盡其畢生積蓄，加上手停口停要借錢度日，感恩身邊好友出手相助，她說：「當中潔儀姐姐（袁潔儀）是我生命中的天使，她本身也沒錢，但我一開口問她借錢，往後她一出糧就分半給我，還有大姐明也有幫我。」

意外後兩、三年Baby萌生自殺的念頭，只因看不到明天：「首先借錢度日沒完沒了，其次手術失敗又要再做，當時單是嘴的手術，已做了7、8次。」

她續說：「我個人很貪靚，私家醫生收費又高，那時的男友又若即若離，每天都面對手術、吃藥、撲生活費，變了我很攰、好討厭自己，亦看不到明天，那時想過跳樓，但又驚又不敢，就處心積慮儲下精神科醫生開給我的安眠藥自殺。」

▲ 林建明曾助寶珮如度過難關。（取自instagram）

遇上真命天子

最後寶珮如靠信仰捱過人生低谷，亦於47歲之年間接因宗教認識比她年輕、任職廉政公署的丈夫Matthew。

回想當年二人交往兩個月丈夫就求婚，Baby指當時曾拒絕對方。

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她說：「首先我成長於單親家庭，之前又經歷過兩段失敗感情，我從來唔相信婚姻，加上那時我是47歲的中女年紀不少，我說跟他在一起已足夠，不需要一紙婚書。但他說：『不行！婚姻是承諾，是一生一世！』他這些對白，我以為拍劇才會有，從沒人跟我說過一生一世及承諾，最後虧是被他的誠意打動。」

如今二人已經結婚十周年，Baby指也因宗教令夫妻間學懂包容：「我這份人任性簡單，我老公則複雜認真，認真是好難頂，我沒想過我跟他會跨過十年，是因為宗教令我們學懂彼此尊重包容，才能磨合至今。」

同場加映：邱芷微訪問