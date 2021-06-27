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【5000元消費券】陳茂波料電子消費券帶動市民消費意欲　發揮「乘數效應」提振本地經濟

社會 13:54 2021/06/27

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陳茂波料電子消費券帶動市民消費意欲，發揮「乘數效應」提振本地經濟。（擷自《司長隨筆》網誌）

5000元消費券下月起可接受登記，財政司司長陳茂波表示，自消費券計劃細節公布後，市民民多少也帶著愉快感，認為可預期這股正向氣氛將帶動市民消費意欲，有助計劃發揮「乘數效應」，廣泛提振本地經濟；又指電子支付及網上購物是零售市場未來主流趨勢之一，計劃將帶來更大誘因，推動和建構香港的電子支付平台。

財政司司長陳茂波今日發表《司長隨筆》網誌，提到消費券計劃細節公布後，無論政府、儲值支付工具營運商或大小商戶，都積極解說詳情或推廣優惠；亦不時聽聞市民在討論有關消費券的登記程序、不同電子錢包的疊加優惠，又或各自消費計劃。

他形容，從揀選電子錢包、打算選購的商品抑或服務，又或精明消費的全攻略，市民談天說地時，多少也帶著愉快感；可以預期這股正向氣氛將帶動市民的消費意欲，有助消費券計劃發揮「乘數效應」，更廣泛地提振本地經濟。

陳茂波認為，不論是創新科技作為新產業的發展，或是粵港澳大灣區為策略發展據點等，為香港創造更大增長動能和發展空間，及讓年青人在尋索自己的興趣時，有更多樣化選項；而昨與數位年青人傾談，感受到對個人未來事業發展充滿期盼。（擷自《司長隨筆》網誌）

陳茂波補充，電子支付及網上購物是零售市場未來的主流趨勢之一，，使用電子錢包沒想像中遙遠，即使是個別舊區街市，亦有不少檔販已安裝電子支付工具，從日常用品到街市鮮活、蔬果、小吃，不少市民為避免零錢找贖，都傾向以電子錢包付款。

他稱透過計劃，市民將一起參與推動和建構香港的電子支付平台。計劃開展以及營運商疊加優惠，令更多消費者使用電子錢包，更多競爭有望令消費者及商戶所要付出的服務費逐步壓低；隨消費者和商戶廣泛使用電子支付及網上銷售，將提升零售交易效率和降低交易成本，造就更有效資訊互連和跨行業服務配搭。

另外，陳茂波亦提及，銳意推動本港經濟朝數碼方向轉型，鼓勵更多企業利用科技提升運作效能和拓展業務，除零售層面的電子支付，亦推動深化央行數碼貨幣（CBDC）使用的研究。

他表示，現時於跨境貿易支付層面繼續試用CBDC外，未來一年亦將於香港發行批發及零售層面的CBDC加強準備，包括研究港元數碼貨幣（e-HKD）在本地零售層面的應用，並繼續與中國人民銀行合作，就數字人民幣（e-CNY）在香港的使用進行技術測試，為內地和本港居民提供便捷的跨境支付服務。

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責任編輯：陳正怡

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