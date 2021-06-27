【泳灘危機】大埔龍尾泳灘驚現滿地海膽　啟用僅5天料逾百名泳客被刺傷

▲ 大埔龍尾泳灘啟用短短5日，驚現滿地海膽！

康文署轄下大埔龍尾泳灘剛於6月23日起開放予公眾使用，惟泳灘危機四伏，每逢潮退均出現滿地海膽及老虎魚，短短5日預料已刺傷逾百名泳客，單是昨日周六已有有40多宗受傷報告。港九拯溺員工會向TOPick表示，已經人手不足的救生員，更需疲於奔命處理傷者。

港九拯溺員工會今早（27日）發帖文批評康文署管理不善、好大喜功，亦不理工會及前線員工意見，工會稱龍尾泳灘開放初期不但沒有加派人手，反而在欠缺1/3人手不足下倉卒開放。

▲ 龍尾泳灘一地海膽。（港九拯溺員工會提供相片）

工會又批評，泳灘開放前竟未有清除潛在之危險，近日泳灘每逢潮退時，就會湧現滿地海膽，令大量市民刺傷，前線救生員需疲於奔命處理傷者及清理海膽。泳灘啟用至今5天，工會估計已有過百名泳客被海膽刺傷，單是昨日星期六已有40多宗受傷報告。

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港九拯溺員工會發言人胡啟榮接受TOPick訪問時表示，一般泳灘基本編配有14名救生員，但在龍尾泳灘只編配到10名救生員，當有人放假、放飯時，只餘下4至5人在場，即至少2人在暸望台，1人在救生急救站，1人在海上巡邏，人手嚴重不足。

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胡啟榮指今日星期日會有大退潮，警惕泳客要注意安全。他指出，海膽數量單是肉眼看到沖上岸的都有一百幾十隻，保守估計海底「閒閒哋一千幾百隻」。

下午3點到7點可以見到真實情況，救生員嚴重缺乏，12點至3點食飯時間更加缺人，根本無人手去處理。

胡啟榮提醒泳客，千萬不要自行執走海膽，因海膽的刺易斷，插入皮膚會感到刺痛及紅腫，部分人會引致敏感，紅腫情況加劇需入院處理。

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記者︰林綺玲