【新冠肺炎】一名24歲女子確診為染疫男地勤同事　居於大埔中心10座須強制檢測

▲ Delta變種男地勤一名24歲女同事確診，昨日發病，居大埔中心10座。（經濟日報資料圖片）

本港今日(27日)新增6宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地感染個案，涉及早前確診Delta變種病毒男地勤的密切接觸者，為一名24歲女子，6月26日發病。衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會。

本港早前確診社區首宗Delta變種病毒個案，為一名27歲港航男地勤，最後上班日期為6月16日，工作期間曾接待貨運航班的機組人員。他亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，最後上班日期為6月22日。詳情即看【下一頁】

今日新增一宗本地相關個案，涉及染疫男地勤的密切接觸者，為一名24歲女子，於大埔新達廣場負責顧客服務工作，最後上班日期為上周三(23日)，翌日被介定為男地勤的密切接觸者獲安排檢疫，昨日發燒，同日入院。

患者居於大埔大埔中心10座，未有接種疫苗，衞生署公共衞生化驗服務處的基因分析仍在進行中，以確定病人是否帶有任何變異病毒株。

政府今日會將患者所居的大廈、患者工作處所及在潛伏期及傳染期到訪過的地點納入強制檢測公告；曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。

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責任編輯：陳正怡