【求子辛酸】YouTuber大J分享3年不孕治療辛酸史　心痛太太人工受孕打過百針滿身瘀青

▲ YouTuber大J近日公開與太太經歷3年不孕治療的過程。

香港擁近百萬訂閱的YouTuber大J，不時在頻道分享與日籍妻子Mai的生活片段，日前他在直播中分享夫婦多年來的求子辛酸。大J指兩人一直希望生小朋友，嘗試自然懷孕一年後不成功，繼而嘗試食中藥、人工體內受精，以及試管嬰兒。數星期前他收到來電指胚胎成功着床，喜極而泣，可是近日再收到電話，指Mai沒成功懷上小孩，心情瞬間跌入谷底。

4次試管嬰兒失敗

大J於2015年與日籍太太Mai訂婚，去年正式註冊，兩人不時在頻道分享日常生活，吸引不少觀眾關注。他在前日（25日）的直播中分享兩人4年來的求子路，在交代事件之前，便忍不住落淚。他指兩人在4年多前開始嘗試自然懷孕但一直不成功，3年前開始不孕治療，經歴3次試管嬰兒失敗後，到第4次首度收到好消息，卻來得十分短暫，

收到電話話恭喜晒，開心咗兩個禮拜之後突然同我哋講，唔好意思睇嚟都係唔成功。

他分享時忍不住哽咽，指那刻心情像是從天堂掉進地獄。大J回想過往與Mai曾嘗試多種方法懷孕，先是做了身體檢查，得知兩人的精子和卵子完全正常之後，便嘗試自然懷孕，卻一直無法成功。及後在朋友介紹下，嘗試看中醫調理身體，亦曾做人工體內受孕及試管嬰兒，至今仍未成功。

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心痛太太治療過程受苦

大J在直播中拿出一包針筒，指太太在進行不孕治療的過程中，在子宮兩邊和腰間打了過百支針，令她滿身瘀青。Mai亦試過一次抽12樽血，完成後幾乎站不起來。大J憶述最辛苦的一次，是做子宮內膜容受性檢測的時候，醫生不斷刮太太的子宮內壁收集樣本，指Mai「痛到快休克」，可是醫生仍指樣本未夠需要繼續刮，令大J非常心痛。

兩人近月嘗試做第4次試管嬰兒，兩星期前收到短暫的好消息，及後發現Mai仍未能成功懷孕。大J為此感到傷心，太太反過來安慰他，指胚胎成功着床已是很大進步。看到太太為懷孕經歷如此大的痛苦，大J原想放棄，但Mai繼續堅持。他表示若Mai最終仍然無法受孕，兩人可選擇以領養的方式彌補遺憾。

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望網民給予空間

他在影片中透露，多年來花了超過60萬在檢查及治療，未來費用仍會繼續上升。他又指平日看到網民詢問家中「何時有新成員」等留言，都會感到壓力；盼藉着今次公開事件，令心情得以舒緩，亦希望網民給予他與Mai空間，不要經常追問「為何不生小朋友」等問題。

不少觀眾留言祝福大J及Mai，指「依家未有只係緣分未到咋，一定會成功㗎，大家都幫你哋打氣！」、「2個人盡量放鬆心情吖，我感覺到你壓力都好大！加油！」、「好想畀個擁抱你哋，加油呀，你地已經好叻㗎喇！」。

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責任編輯：王明芳