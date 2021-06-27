【屯馬綫通車】老字號浩記甜品細舖搬大　東主盼新綫帶旺土瓜灣人流

▲ 卅年老字號浩記甜品細鋪搬大，東主盼新綫帶旺土瓜灣人流。

港鐵屯馬綫今日（27日）全線通車，兩個新站即宋皇臺、土瓜灣站啟用。區內陸續有新店開張，盼借助屯馬綫通車「吸客」。當中卅年老字號中式糖水店「浩記甜品」，由旺角花園街搬來土瓜灣道，新店較舊舖大逾兩倍，但租金相若，東主盼繼續做好「街坊生意」，糖水不加價。

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「浩記甜品」1988年開業，舊店位於旺角花園街紅VAN站對出，主要做街坊生意，至今年2月底結業。4月中「浩記甜品」在土瓜灣另起爐灶，新店距離土瓜灣站D出口僅1分鐘路程。

東主連太稱，疫情下旺角街客減少，港人更少外出購物，生意大減，加上舊舖租貴，只好結業。但她強調不捨得放低生意，坦言惦記熟客，不想提早退休，才跟丈夫四出尋覓新舖，終於在土瓜灣道找到新店，今年4月中開業。

她透露新店店面，較旺角舊店大逾兩倍，有過千呎，但兩間舖的租金相若，直言看準屯馬綫快將通車，才租下新舖。她認為新店位於大馬路，人流多，也鄰近港鐵站，客人出入方便，對新店前景有信心，可做街坊生意之餘，也可吸引區外客幫襯，今日較平時預備更多糖水，盼應付額外客流。

我好希望新客人食完糖水，覺得質素不錯，願意返轉頭幫襯。

她又認為土瓜灣屬舊區，會集中火力做好街坊生意，每碗中式糖水售價維持約廿餘元，不打算坐地起價。

投資7位數字開日式燒鳥店 主理人看準何文田中產客

另外馬頭圍道亦有高級燒鳥店開張，日式食肆「十戶」負責人張先生透露，投資7位數字，盼新鐵路可吸引區外客，刺激生意，也為區內何文田、黃埔等中產住戶提供更優質餐飲選擇。

他明言，尖沙咀、銅鑼灣等旺區居酒屋林立，競爭大；加上客人忠誠度低，「黎試完呢間店，下次會試另一間」，難儲熟客，於是決定去年底於土瓜灣開店，「廚師發辦」套餐人均消費約500元起。

他稱區內正處於轉型階段，大批重建項目正在推展，加上有新樓陸續入伙，料越來越多中產居民遷入；加上黃埔、何文田也有大批中產居民，對食物質素有追求，也有助增加生意。

佢地坐一兩個站來到土瓜灣，就可以來消費，唔洗跨區出旺角、銅鑼灣。

張先生相信，屯馬綫通車肯定可帶旺人流，料生意額短期內可增加約兩、三成。

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記者：吳卓峰