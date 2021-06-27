【犯罪集團】警拘9男3女涉洗黑錢、非法收受賭注等　被捕人士被凍結共162萬資產

▲ 警拘9男3女涉洗黑錢、非法收受賭注等 被捕人士被凍結共162萬資產（曾秋文攝）

香港警方聯同內地執法機關過去三日進行代號「炫博」行動，打擊洗黑錢不法活動。警方財富情報及調查科高級警司鄭麗琪表示，一個本地犯罪集團在網上刊登求職廣告以「筍工」及「搵快錢」為藉口，騙取受害人香港身份證之照片及資料，再上傳到內地的「相片加工站」篡改資料及身份證號碼，從而進行不法活動，例如開設儲值支付戶口或者利用戶口收取黑錢及非法賭注等。

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鄭表示由2019年6月至今年4月，集團已處理5300萬元犯罪得益。香港警方在6月24至26日與內地採取聯合拘捕行動，分別在沙田火炭一工廠大廈及多處拘捕9男3女（20-42歲），涉及洗黑錢、串謀洗黑錢、偽造文書及非法收受賭注等罪名，內地公安亦在河南省拘捕一名29歲內地男子與案有關。行動中警方檢獲大量現金、電腦、銀行咭、手提電話及一些香港身份證資料，警方亦凍結被捕人士共162萬元資產。



警方呼籲臨近暑假，不少市民及學生心急搵工，不應隨便把個人資料及身份證照片交給任何人，亦不應胡亂借出自己戶口作非法用途。

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記者：曾秋文