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【新冠肺炎】今日新增5宗輸入個案均帶L452R變種病毒　孟加拉抵港病歿船員再多2同事染疫

社會 15:01 2021/06/27

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本港今日(27日)新增6宗新冠肺炎確診個案，有5宗屬輸入個案，均感染變種病毒L452R。（經濟日報資料圖片）

本港今日(27日)新增6宗新冠肺炎確診個案，有5宗屬輸入個案，均感染變種病毒L452R，包括2名30歲及31歲男船員，為早前一名已病歿56歲男船員同事，均屬6月21日由孟加拉抵港；餘下3宗輸入個案亦涉及一名26歲印尼抵港外傭，前日(25日)發病。同日錄得少於5宗初步確診個案。

本港日前新增一宗輸入個案涉及一名56歲孟加拉抵港的男船員，6月21日由孟加拉抵港，當時發現患者已於船上死亡，檢出帶有L452R變種病毒，死因仍於調查當中。詳情即看【下一頁

與病歿男船員同船工作的26名同事須檢疫，惟當中兩人今日確診，涉及一名30歲男船員，周五發病，及一名31歲男船員，一直無病徵，二人均未有接種疫苗，並於檢疫期間確診，同樣檢出帶有L452R變種病毒。

餘下3宗輸入個案，均未有接種疫苗，亦全部檢出帶有L452R變種病毒：

  • 第11,913宗：22歲女子，6月23日乘搭BA31航班由英國抵港，入住尖沙咀華美達華麗酒店，前日發病
  • 第11,916宗：26歲女外傭，6月18日乘搭CX2780航班由印尼抵港，入住赤鱲角富豪機場酒店，前日發病
  • 第11,917宗：19歲男子，6月26日乘搭CX252航班由英國抵港，一直無病徵

本港今日(27日)新增6宗新冠肺炎確診個案，包括一宗本地感染個案，涉及早前確診Delta變種病毒男地勤的密切接觸者，為一名24歲女子，於大埔新達廣場負責顧客服務工，6月26日發病。詳情即看【下一頁

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳正怡

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