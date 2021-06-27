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【香港小姐2021】林作與「東涌羅浩楷」冰釋前嫌　與Kirsten會面聲稱：相談甚歡

娛樂 15:27 2021/06/27

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林作與「東涌羅浩楷」Kirsten會面。

早前香港小姐2021年度競舉行首輪面試，當中被稱有佛相的「東涌羅浩楷」Kirsten（利愛安）最受關注。林作一度自稱是Kirsten的提名人，更不斷在網上暗示與Kirsten有保持聯繫。

可是Kirsten未能晉級接受香港小姐第二輪面試，林作在網上借她之名義聲稱要眾籌100萬元，以贊助TVB的形式把她推上決賽。不過，Kirsten後來公開澄清，林作並非她的參選提名人，更加不認識林作，不想被人利用騙財。

林作冒充提名人此事曝光後，表明拒絕道歉，更指全靠他「加持」，「東涌羅浩楷」Kirsten才能夠成名，反指對方反欠他一句道謝。

【香港小姐2021】28位佳麗接受髮型大改造　「翻版吳謹言」王婳婳+關禮傑大女關楓馨入圍

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Kirsten與林作合十拍照

不過在昨日（6月26日）今日（6月27日），林作在個人社交平台連續上載與Kirsten合照，更透露2人將會合作。

從相片所見二人言談甚歡，林作並寫道：「突發：林作被拍到與一妙齡女子於 Tapa Room 相談甚歡。」然後又寫：「都話我地係friend黎架啦! 」

其中一張相片，Kirsten戴玩具后冠，並與林作一同作合十。而Kirsten亦有轉發合照，並寫：「Hell」及貼上心心表情符號。

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同場加映：向海嵐訪問

撰文 : TOPick柴犬出出動

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