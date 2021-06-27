【國家安全教育】學校須定期向教育局提交工作計劃　楊潤雄稱家長十分支持國教

▲ 學校須定期向教育局提交工作計劃及報告，楊潤雄稱家長十分支持國教（楊潤雄fb）

《香港國安法》實施近一年，教育局局長楊潤雄今（27日）於教育局網上專欄以「學校開展國家安全教育 培養學生承擔公民責任」為題撰文，提到東涌一所學校除了定期舉行升旗禮、奏唱國歌及校長講話之外，亦為小學常識科和國民教育科悉心編排內容，並指家長對此十分支持。

▲ 楊潤雄指，局方已逐步為學校提供更多元化的學與教資源（楊潤雄fb）

教育局於去年七月向學校發出通告，就《香港國安法》的實施提示各學校須適時讓學生認識及遵守《香港國安法》；並在本年二月發出題為「國家安全：維護安全學習環境 培育良好公民」的通告，就學校行政、人事管理及教職員培訓、學與教、學生訓輔和支援，以及家校合作等各方面，提供更詳細指引和參考文件。

楊潤雄指，各學校均應落實相關的具體措施，並按學年依時向教育局提交工作計劃及報告，以便局方按需要提供協助。

▲ 楊潤雄提到東涌一所學校除了定期舉行升旗禮、奏唱國歌及校長講話之外，亦為小學常識科和國民教育科悉心編排內容（楊潤雄fb）

楊潤雄指，局方已逐步為學校提供更多元化的學與教資源，當中包括國家安全的獨立單元、中學及小學版本的有聲繪本、網上問答遊戲、認識祖國網上遊戲系列、中國地理系列等，並會繼續為中小學生舉辦一系列有關《憲法》、《基本法》和國家安全的網上課程。

他又指，迄今已有8,000多名中小學教師參加國安教育教師培訓課程；國家教育部部長更贈送《香港特別行政區維護國家安全法讀本》給中小學老師，讓他們準確理解和推行國家安全教育。教育局又會舉辦教師網絡及學習圈，讓具豐富經驗的前線教師試教學與教資源和分享教學經驗。

學生活動方面，教育局編訂了《基本法》教育校本活動年曆，涵蓋國慶日、國家憲法日及全民國家安全教育日等重要日子，鼓勵學校安排相應的學習活動，又特意為本年的全民國家安全教育日，整合學與教活動建議，並舉辦全港學生活動，例如網上問答比賽及校園壁報設計比賽等，協助學校推動國家安全教育。

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責任編輯：鄧凱文