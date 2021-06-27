【基本法】劉兆佳：23條立法是下屆政府首要任務

▲ 劉兆佳認為，在愛國者治港下，推動23條立法會較以前容易。（資料圖片）

港府多次表明23條立法工作難於今年完成，全國港澳研究會副會長劉兆佳則相信，23條立法會是下屆政府的首要任務。

劉兆佳出席電視節目時指，日後23條立法的障礙會比從前少很多，「香港人已經知道，如果香港自己不能做好國家安全立法工作，只能促使中央再次出手。」加上日後管治香港的力量，將由中央政府加上港府和愛國力量組成，他認為，在這股更強大的管治力量下，要推動23條立法，難度應比以前低。

警隊出身的李家超及鄧炳強，分別升任政務司司長及保安局局長。對於被質疑是武官治港，劉兆佳不認同，他認為，李家超升任後，「武官亦會變文人」，又指中央是想以今次人事任命，傳達信息，包括國家安全是重中之重；同時亦凸顯了愛國人才準則，日後參與治港工作者，應表現出對國家、民族忠誠等要求。不過，他強調，這不代表日後紀律部隊是最重要、唯一管治力量，而是將對高層官員要求清晰化，預計日後社會人士如要出任政務官，應展示這類政治才華、特質，才可取得港府高層位置。

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責任編輯：林曉君