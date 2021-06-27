  • 30°C
香港時間 : 2021627日 (週日) 18:12
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【聲夢傳奇】李克勤中途告別《聲夢傳奇》返內地吸金 　以千萬酬勞任《中國好聲音》導師

娛樂 17:43 2021/06/27

分享：

熱門 聲夢傳奇 5000元消費券 香港小姐2021 校長專欄 烹飪教煮 調教你MIRROR 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康

李克勤被欽點擔任《好聲音》導師。

李克勤近期忙於為TVB綜藝節目《聲夢傳奇》任「奶爸」，可是李克勤最近獲內地歌唱選秀節目《中國好聲音》欽點任導師，成為繼謝霆鋒和陳奕迅後，第3位獲邀加盟《中國好聲音》的香港歌手。

分身乏術，雖然《聲夢傳奇》未完結，李克勤無奈要告別一眾《聲夢》學員，為赴上海錄製《中國好聲音》作準備。

【明星理財】李克勤太太盧淑儀「首置」入市　花逾2500萬元購晉環3房單位

李克勤為《聲夢傳奇》擔任導師。（取自instagram）

無奈捨《聲夢傳奇》而去

有指因台灣疫情大爆發影響下，周杰倫和張惠妹推掉《中國好聲音》導師一職，於是李克勤被接替有導師，有指酬勞更達千萬元。而今季導師均還有汪峰、張杰、張靚穎及李榮浩等。

今年4月李克勤加盟TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》任首席導師兼主理人時，雖然起初兩位00後參加者詹天文及姚焯菲不知李克勤是誰，惟經過兩個月來的相處，克勤已成為一眾學員的「超級奶爸」。

早前克勤更與一眾學員飯聚，現在他卻因為要當《中國好聲音》導師而中途離開《聲夢傳奇》，不過有報道指他將以「遙控」形式參與7月的《聲夢傳奇》總決賽。

克勤跟一眾學員關係要好。（取自instagram）

早已打開內地市場

其實李克勤90年代初的歌曲《紅日》在內地大熱，至於近年，李克勤參與不少內地綜藝節目，包括2015年變身做「蒙面俠」代表香港參加江蘇衛視歌唱節目《蒙面歌王》，當時李克勤以陳奕迅的《富士山下》及張學友的《忘記你我做不到》擊敗其餘5位歌手，在首集成功贏得「歌王」美譽，晉身總決賽。

另外翌年他參與湖南衛視舉辦的《我是歌手》第四季，他更兼任主持人一職，大晒「港普」，所以在內地頗具知名度。

【聲夢傳奇】李克勤讚學員打壓能力強　感到TVB士氣盛：是無綫近年最好

    點擊圖片放大
    +8
    +7

對於被欽點擔任《中國好聲音》導師，克勤透過所屬的英皇經理人向媒體表示，今次獲邀請是感到開心和榮，而《中國好聲音》主辦單位很欣賞克勤的幽默感和專業，相信他可帶領一班學員。

同場加映：郭富城專訪

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【聲夢傳奇】炎明熹被批性格阻礙歌藝　黃奕斌出局網民支持Hugo轉演戲【有片】
今日 10:30
【聲夢傳奇】炎明熹被批性格阻礙歌藝　黃奕斌出局網民支持Hugo轉演戲【有片】
【聲夢傳奇】Chantel與JW合唱《矛盾一生》　「國民初戀」姚焯菲騷3歲萌look
今日 13:15
【聲夢傳奇】Chantel與JW合唱《矛盾一生》　「國民初戀」姚焯菲騷3歲萌look
【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰　Gin Lee助Rock解開心結
16:31 2021/06/25
【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰　Gin Lee助Rock解開心結

你可能感興趣

【聲夢傳奇】炎明熹被批性格阻礙歌藝　黃奕斌出局網民支持Hugo轉演戲【有片】
今日 10:30
【聲夢傳奇】炎明熹被批性格阻礙歌藝　黃奕斌出局網民支持Hugo轉演戲【有片】
【聲夢傳奇】Chantel與JW合唱《矛盾一生》　「國民初戀」姚焯菲騷3歲萌look
今日 13:15
【聲夢傳奇】Chantel與JW合唱《矛盾一生》　「國民初戀」姚焯菲騷3歲萌look
【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰　Gin Lee助Rock解開心結
16:31 2021/06/25
【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰　Gin Lee助Rock解開心結
娛樂人物職業 聲夢傳奇 綜藝節目 歌手 周杰倫 TVB 上海 李克勤 英皇

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶