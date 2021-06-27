【聲夢傳奇】李克勤中途告別《聲夢傳奇》返內地吸金 　以千萬酬勞任《中國好聲音》導師

▲ 李克勤被欽點擔任《好聲音》導師。

李克勤近期忙於為TVB綜藝節目《聲夢傳奇》任「奶爸」，可是李克勤最近獲內地歌唱選秀節目《中國好聲音》欽點任導師，成為繼謝霆鋒和陳奕迅後，第3位獲邀加盟《中國好聲音》的香港歌手。

分身乏術，雖然《聲夢傳奇》未完結，李克勤無奈要告別一眾《聲夢》學員，為赴上海錄製《中國好聲音》作準備。

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▲ 李克勤為《聲夢傳奇》擔任導師。（取自instagram）

無奈捨《聲夢傳奇》而去

有指因台灣疫情大爆發影響下，周杰倫和張惠妹推掉《中國好聲音》導師一職，於是李克勤被接替有導師，有指酬勞更達千萬元。而今季導師均還有汪峰、張杰、張靚穎及李榮浩等。

今年4月李克勤加盟TVB歌唱比賽節目《聲夢傳奇》任首席導師兼主理人時，雖然起初兩位00後參加者詹天文及姚焯菲不知李克勤是誰，惟經過兩個月來的相處，克勤已成為一眾學員的「超級奶爸」。

早前克勤更與一眾學員飯聚，現在他卻因為要當《中國好聲音》導師而中途離開《聲夢傳奇》，不過有報道指他將以「遙控」形式參與7月的《聲夢傳奇》總決賽。

▲ 克勤跟一眾學員關係要好。（取自instagram）

早已打開內地市場

其實李克勤90年代初的歌曲《紅日》在內地大熱，至於近年，李克勤參與不少內地綜藝節目，包括2015年變身做「蒙面俠」代表香港參加江蘇衛視歌唱節目《蒙面歌王》，當時李克勤以陳奕迅的《富士山下》及張學友的《忘記你我做不到》擊敗其餘5位歌手，在首集成功贏得「歌王」美譽，晉身總決賽。

另外翌年他參與湖南衛視舉辦的《我是歌手》第四季，他更兼任主持人一職，大晒「港普」，所以在內地頗具知名度。

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對於被欽點擔任《中國好聲音》導師，克勤透過所屬的英皇經理人向媒體表示，今次獲邀請是感到開心和榮，而《中國好聲音》主辦單位很欣賞克勤的幽默感和專業，相信他可帶領一班學員。

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