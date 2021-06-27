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【封區檢測】24歲新達廣場女客服證染L452R變種病毒　大埔中心10座今晚7時10分起圍封強檢

社會 19:12 2021/06/27

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女患者居於大埔大埔中心10座，今晚列作受限區域進行強制檢測。（林宇翔攝）

本港早前確診社區首宗Delta變種病毒個案，涉及一名27歲港航男地勤，並於大埔新達廣場兼職顧客服務工作，其一名24歲女同事今日確診染疫，亦於新達廣場負責顧客服務工作，最後上班日期為上周三(23日)，昨日發病。詳情請見【下一頁

女患者居於大埔大埔中心10座，政府港府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），7時10分起將該處列作受限區域，要求區內居民接受強制檢測，目標於明日(28日)早上7時完成行動。

（林宇翔攝）

政府根據第599J章，政府可按防疫需要，作出限制與檢測宣告，由於今日發現一宗與本地個案有關連的確診個案，顯示涉及變種病毒株，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府因此決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

受限區域範圍。



政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨一時前接受檢測；受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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責任編輯：陳正怡

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