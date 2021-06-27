【疫苗接種】林鄭月娥形容接種率有升惟難言理想　需達理想接種率始回復跨境往來

▲ 截至6月26日，接種了第一劑疫苗的市民共212萬，約佔合資格人口31%。（經濟日報資料圖片）

特首林鄭月娥今日(27日)發表文章，自6月24日起進一步放寬社交距離措施，商業活動和市面人流增加，經濟及就業情況近月已有明顯改善；提到希望貫徹抗疫新路向，維持現時良好勢頭，令措施可再放寬，強調此需靠理想的疫苗接種率，才更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來。

特首林鄭月娥於網上發表文章，提及過去一個雖出現2次零星本地個案，惟於迅速、嚴厲及密集的個案追蹤、檢測和檢疫行動下，至今未有出現任何社區傳播；經評估疫情發展，以及為回應社會各界的訴求，港府於6月底調整社交距離措施。

至於近日出現本地源頭不明個案，林鄭稱，港府亦同樣採取嚴厲防控措施，包括已立即安排圍封大廈進行檢測，安排超過100名緊密接觸者檢疫，安排確診者家人的超過100名緊密接觸者接受3天檢疫，和進行逾3萬次病毒檢測。

她特別提到，有關感染人士證實確診前，由香港大學和政府渠務署及環境保護署組成的研究團隊已驗出確診者居住區域的污水樣本有病毒，再次證明應用科技的重要性。

她指，上周四(24日)起，進一步放寬社交距離措施，而隨着商業活動和市面人流增加，經濟及就業情況近月已有明顯改善；又十分希望貫徹抗疫新路向，維持現在的良好勢頭，並在條件許可時對社交距離措施作進一步放寬。

不過林鄭月娥強調，有關放寬措施都必須建基於理想的疫苗接種率，即專家一般認為須達合資格人口的70%，而疫苗接種率於6月有所上升，形容仍難言理想。截至6月26日，接種了第一劑疫苗的市民共212萬，約佔合資格人口31%。

她重申，必須依靠疫苗才能真正防範變種病毒於社區傳播，甚至發生第五波疫情，亦只有理想的疫苗接種率，才更有條件考慮進一步放寬社交距離措施，或回復與其他地方的跨境人員往來，呼籲市民快打疫苗。

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責任編輯：陳正怡