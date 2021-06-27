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【童星落難】童星9歲爆紅後父母雙亡敗光遺產　流落街頭翻垃圾桶食物果腹求存

親子 18:02 2021/06/27

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內地童星李傳被發現流浪街頭，以撿垃圾食物果腹。

人生際遇難料，內地有童星年紀輕輕得到名利，長大後卻孤身一人。內地童星李傳出身電影世家，9歲時因參演電視劇《年輪》而爆紅，前途看似一片光明，可是父母突然於3個月內相繼離世，李傳大受打擊下情緒出問題，更敗光遺產與親友斷絕聯絡，流落街頭。

綜合內地傳媒報道，1982年於哈爾濱市出生的李傳，來自電影世家，爸爸是電業局局長，媽媽則是電影公司總經理，自小家境不錯。

父母3個月內相繼過身

李傳於9歲時加入電影圈當童星，在內地電視劇《年輪》中飾演「王小嵩」的學生時代，戲份不少，帶挈他一夕成名，其後參演過多部電影，並進入廣東某電影學院學習表演，事業看似一帆風順。

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可是，李傳的爸爸突然因病過身，媽媽也在3個月後跟著離世，他頓變成孤兒。家庭巨變使他變得意志消沉，據悉他投資股票接連蝕錢，變賣家中值錢的東西，更敗光了父母的遺產。

周圍瞓街翻垃圾桶食物度日

在多重打擊之下，他與親友斷絕聯繫，在東莞的街頭流浪，肚餓就翻垃圾桶內的食物來吃，睡在馬路旁過夜，處境悲涼。

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直到深圳一個愛心組織有人發現他終日流浪，還戴著口罩或拾起膠紙等物品將自己的面部遮住，不欲與任何人交流。義工希望伸出援手協助他回家，經過兩年的愛心感化後，他終於願意接受幫忙，分別到東莞精神類疾病醫院和普通醫院接受治療。

後來得到東莞、哈爾濱兩地警方證實，他就是昔日童星李傳。經過一個月的治療後，李傳的精神狀態好轉，愛心組織、警務人員和李傳的同學之後將李傳送返家鄉哈爾濱，繼續接受治療。

不少網友慨嘆，李傳是「年少得志，老了卻是這種下場」、「意外來得太突然，真的很難去接受」，並祝福李傳「可以重新振作」。

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責任編輯︰王明芳

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