【開口求救】B女開口第一句叫媽媽「救我」　就醫後驚揭真相救回一命

▲ 外國一名媽媽指女兒開口第一句竟是呼救，令她感到震驚。

不少父母都十分期待BB開口說第一句話，外國一位媽媽早前在TikTok分享，指女兒開口首句竟說「救我，媽媽」，嚇得她立即帶BB求醫。媽媽也想不到，BB女身體果真出現問題，幸好及早發現，經治療後BB現時慢慢恢復健康。

據英媒《鏡報》報道，外國一位媽媽Shawna早前在TikTok分享，指「女兒出世後第一句話是呼救，真的很恐怖」。在片段中，BB女躺在媽媽的大腿上，發出吞口水的聲音，又不時伸展小手腳。在影片末段，突然有一把疑似BB女的聲音，向媽媽呼叫「Help me, mum（救我，媽媽）」。

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求醫後發現心臟有問題

Shawna續指，在這之前BB女沒有說過任何一句話，也未曾發出一個完整的音節，令她感到震驚。她隨即帶女兒看兒科醫生，醫生表示聽到BB心臟有雜音，轉介她至心臟科進行詳細調查，發現心臟果真有問題。女嬰在1個月後接受手術，保住性命。

影片傳開之後，不少網民感驚訝，「這也太清楚了吧！」、「我沒有想過是這樣，這真的嚇到我了」、「感覺她很努力講出那句話」；也有網民笑言「我會把孩子交給爸爸，再跟她說『爸爸會幫你』」。Shawna及後回覆指，BB現時已經2歲，身體並無異樣，希望她可以繼續健康長大。

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責任編輯：王明芳