【消費券獎賞】海港城及時代廣場下月起推消費券獎賞　以3平台領消費券可免費獲800元商場購物券一次

▲ 海港城及時代廣場下月起推消費券獎賞，以3平台領消費券可免費獲800元商場購物券一次（九龍倉置業提供）

九龍倉置業旗下兩大商場包括海港城及時代廣場的優惠券換領活動，自推出以來反應熱烈，新一期換領活動已於6月21 日開始，由7月5至9月5日兩商場更會推出消費券登記獎賞，凡成功登記並以AlipayHK、WeChat Pay HK或 Tap & Go「拍住賞」領取政府電子消費券，無需任何消費，每人即可於推廣期內分別到海港城及時代廣場免費換領HK$400購物優惠券各一次（總值800元） ，不設名額。

此外，透過專屬連結登記及領取消費券，更可獲贈額外商戶優惠券及參加特備節目：

海港城及時代廣場 x AlipayHK專屬優惠詳情

(1) 凡透過「海港城及時代廣場 X AlipayHK專屬連結」登記成為AlipayHK新用戶，即可獲贈總值HK$70迎新獎賞，包括海港城及時代廣場HK$35電子禮券兩張，於兩大商場超過30間指定運動用品商戶使用。

(2) 成功登記並以AlipayHK 領取政府電子消費券，有機會換領海港城及時代廣場city'super HK$50電子禮券一張。

海港城及時代廣場 x WeChat Pay HK專屬優惠詳情

凡透過「海港城及時代廣場 X WeChat Pay HK專屬連結」成功登記並以WeChat Pay HK領取政府電子消費券，可獲贈海港城及時代廣場HK$40電子現金券一張，於兩大商場超過100個指定美容品牌使用；同時可專享Facesss、LCX及其他美容品牌之購物禮遇。

海港城及時代廣場 x Tap & Go「拍住賞」特備節目詳情

Tap & Go「拍住賞」用戶只需於手機錢包內參加問答遊戲，並成功登記及以Tap & Go「拍住賞」領取政府消費券，即有機會於7月參與在海港城舉辦的特備節目。

商場購物優惠券換領詳情如下：

▲ （九龍倉置業提供）

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責任編輯：鄧凱文