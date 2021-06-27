【防疫措施】過去2日7食肆違反599F規定被檢控　另4人因違限聚令須罰款

▲ 過去2日7食肆違反戴口罩、指定時段外設堂食等規定，另4人因違限聚令須罰款（資料圖片）

過去兩天，食環署及警方的聯合行動共巡查了中西區、南區及西貢區共72間餐飲處所包括酒吧／酒館，就違反防疫規例者嚴厲執法；另外，食環署亦巡查了1,138間餐飲處所包括酒吧／酒館及326間其他處所。

食環署共向7名涉嫌違反《規例》下的規定（當中兩宗涉及佩戴口罩、兩宗涉及在指明時段後仍然提供堂食、兩宗涉及C類餐飲處所多於六人同坐一桌及一宗涉及B類餐飲處所多於四人同坐一桌）的餐飲業務負責人展開檢控程序。有關餐飲處所因為未有採取相關的規定或限制，須於執法人員發現後的翌日起採取減低傳播風險的相應措施，即在下午六時正至翌日上午四時五十九分停止售賣或供應供在餐飲業務處所內進食或飲用的食物或飲品，並須安排不多於二人同坐一桌，為期三天（兩宗）及七天（五宗）。

此外，食環署亦向涉嫌於餐飲處所內違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的人士共發出四張定額罰款通知書。在聯合行動中，警方也有採取執法行動，包括發出定額罰款通知書。

食環署今日（27日）再次提醒餐飲業務及表列處所負責人切勿鬆懈，須嚴格遵從《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）（《規例》）的規定及指示。執法行動會繼續進行。

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責任編輯：鄧凱文