【10年醫院發展計劃】瑪嘉烈荔景大樓最快2026年完成擴建及翻新　住院病床增至840張、日間服務名額增至84個

本港公營醫療服務需求量龐大，港府早年提出擴建瑪嘉烈醫院的荔景大樓，花逾2年時間終完成籌備工作，今年第三季開始拆卸該大樓旁的花園，以進行工地平整及地基工程，約一年後便可用於興建新大樓，並翻新現時醫院大樓，料最快2026年完成整個項目；屆時該大樓住院病床可由258張增至840張，日間復康服務亦可由每日60個名額增至84個。

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九龍西醫院聯網總監羅振邦表示，現時瑪嘉烈醫院的荔景大樓主要為老人科日間醫院，提供258張病床，服務獲轉介的65歲或以上腦外科、內科及老人科病人，他坦言荔景大樓目前病床佔用率已近飽和，又透露九西聯網的復康服務屬7個聯網最少，冀擴建大樓後可減病床佔用率：「希望可以即刻有病床給病人，病人不用在急症醫院等待病床」。

擴建荔景大樓屬醫管局「十年醫院發展計劃」之一，局方2019起開始籌備工作，包括通過財委會撥款及通過城規會放寬建築物高度限制至有12層，而今年第三季將開始拆卸大樓旁的花園，以進行工地平整及地基工程，最快2025年建好可用總樓面面積達2.4萬平方米的新大樓，以提供住院服務，病床會由現時258張增至840張、擴展物理治療及職業治療服務，如每層病房會設有小型康復中心，亦會設立快速測試化驗室和放射診斷服務，如中風康復者突不清醒可立即作電腦掃描。

至於現時可用面積僅8,500平方米的荔景大樓亦會在新大樓落成後起翻新，約花多一年時間完成，即最快2026年可每日提供84個老人科日間醫院名額，較現時增24個，除腦外科、內科及老人科病人外，將擴至涵蓋骨科病人，如治療跌斷髖關節患者。羅振邦續指，兩座大樓將有天橋連接，並會大力發展智慧元素，如推行無紙化、購入運送餐飲、床單、醫療文件等的機械人、輪椅訓練機械、大型訓練遊戲機等，以節省人力資源。

人手方面，荔景大樓現有10多名醫生和100多名護士；因應擴建計劃，預計需增約20至30名醫生和200多名護士；成本方面，羅振邦表示，由籌備至工地平整及地基工程約花5.12億元，暫未知興建新大樓及翻新現時醫院大樓造價。

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記者：鄧凱文