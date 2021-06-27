【赤腳慈行】方紹聰完成6日5夜赤腳行全港 大會為奶仔申請入健力士紀錄

▲ 方紹聰完成6日5日赤腳行。

方紹聰（奶仔）自本星期展開為期六日五夜的《赤腳慈行香港一圈》，昨晚（26日）終完成善舉，奶仔最終用了97小時01分45秒，步行了194.45公里，大會有意申請列入健力士世界紀錄大全。

方紹聰父母和家姐也有到終點中環天星碼頭，為奶仔打氣。奶仔完成慈善行，體型較前消瘦，但衝刺一刻表現興奮，感謝好友家人的支持。

▲ 有意申請健力士紀錄。

奶仔對申請列入健力士，稱感到驚喜，因從來沒有人赤腳步行的紀錄，今次是創造了一個紀錄。但最重要是可籌款幫助匡智會改善設備，因該機構一直照顧其患有智障的胞姐，另外也希望為貧窮地區兒童籌募鞋子。

奶人完成善舉，稱估不到自己能夠完成，但這幾天好辛苦，曾懷疑自己能否完成，幸得到藝人朋友支持和鼓勵才能做到，感到人生便是要慢累積成績，終有一天可以成功。

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問奶仔現在最想做什麼，奶仔話最想和團隊和家人一齊食飯，然後返家洗澡、睡覺：「瞓到自然醒，因為呢幾日每天平均睡2小時，最多都是4小時，腳傷令每天行程要凌晨2、3點才完成，早上7點又要起行」

同場加映：阮嘉敏訪問