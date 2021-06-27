Supper Moment開騷Sunny感觸落淚 唱《無盡》憑歌寄意

▲ 樂隊憑歌寄意。

Supper Moment 一連兩場〈Supper Moment 一直相信演唱會〉，昨晚於九展完成尾場演出，全場爆滿，演唱會，Supper選擇了少說話，每一part歌單之中，都藏了他們的心聲，Sunny唱著《幸福之歌》，眼淚泉湧而下，其餘三位成員也眼濕濕，台上台下哭成一遍，場面感人。

踏入十五週年，Supper選擇用歌單去講心聲，用《Supper Moment 》、《飛》寓意他們於音樂旅程上起行，繼而用《258km/h》及《CCXXXV》去表達他們對當下的迷惘。

演唱會進入part2，唱到《尋回一碗湯》時，Sunny已被歌迷感動得眼框紅紅、強忍淚水，歌畢終於坐下來開口:「好耐冇見！ 你們狂叫我們會鐘意聽，非常多謝大家支持....我知道！唔容易！」觀眾馬上掌聲狂響大叫「撐你」！

▲ Sunny一時感觸。

Sunny稱：「唱到《尋回一碗湯》，我諗起竹很多，諗起我老婆，諗緊隊band行了十五年， 數著好長時間，原來支持對我們來講，同樣重要！」

Supper在第四part選了周國賢的《時空》告訴大家: 「這一天看那一天崎嶇，才對得起當天那個小孩，無負那個小孩，曾為信仰出發不理反對....」繼而唱出名曲《無盡》，坦蕩蕩告訴大家，「無盡的音樂夢想， 於漆黑裡仍然鏗鏘」，歌迷隨即開動手機燈一同大合唱，場面震憾感人。之後，Supper 用《沙燕之歌》告訴大家，「願你知每日每夜為何戰闘」、他們一直都是「為了擁抱難以成真的音樂美夢」，就算被嘲笑幼稚，Supper也膽敢反問，「 你話這是幼稚請幼稚試一試。」

安歌環節，Supper選了《世界變了樣》開始，畫面看到一個下雨的香港，隨著歌聲，香港街景鏡頭前仍下著雨，後面天空卻在雨中放煙花，有著非常強烈的對照，讓每位聽者很是傷感。

歌畢Sunny說：「這首歌代表這一陣子的自己，有時回想十五年時間，經歷好多低潮、 高潮.....學識低潮時侯靜下來，去搵返自己。我希望透過這歌大家一齊去搵番自己，搵番一個善良的自己。」

演唱會以「PS.I LOVE YOU+等等」 作結，四人台上向觀眾深深鞠躬，舞台後面營幕打出幾個大字「若感動過，若燦爛過，並不枉過」。