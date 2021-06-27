【遍地海膽】康文署轄下大埔龍尾泳灘水中遍布海膽水母　港九拯溺員工會料5日刺傷過百泳客

▲ 康文署轄下大埔龍尾泳灘水中遍布海膽水母，港九拯溺員工會料5日刺傷過百泳客（曾秋文攝）

炎炎夏日不少人愛游泳消暑，不過有泳灘卻危機四伏。康文署轄下大埔龍尾泳灘剛於上周三起開放予公眾使用，惟水中遍布海膽及水母，康文署單日前日已處理63宗市民被輕微刺傷的個案，料短短5日已刺傷逾百名泳客。

有泳客指游泳時須穿上鞋免被刺傷；港九拯溺員工會更指原已人手不足的救生員，更須疲於奔命處理傷者；康文署僅回應指，會適時加強泳灘廣播，提醒泳客小心海洋生物，但未有交代會否暫停開放泳灘。

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大埔龍尾泳灘上周三起開放予公眾使用，港九拯溺員工會昨早發帖文表示該泳灘每逢潮退時，就會湧現滿地海膽，令大量市民刺傷，前線救生員需疲於奔命處理傷者及清理海膽；工會估計，泳灘啟用5天已有過百名泳客被海膽刺傷。

港九拯溺員工會發言人胡啟榮又指，一般泳灘基本編配有14名救生員，但在龍尾泳灘只編配到10名救生員，當有人放假、放飯時，只餘下4至5人在場，即至少2人在暸望台，1人在救生急救站，1人在海上巡邏，人手嚴重不足，批評署方在泳灘開放初期不但沒有加派人手，反而在欠缺三分之一人手不足下倉卒開放。

大尾篤村村民王女士向TOPick表示，龍尾泳灘開啟後，每天都會到來游泳，發現水中很多海星級海膽，為免被刺傷，她與歲半兒子游泳時也會全副武裝地著上鞋，但又認為很難避免海膽及海星等生物在泳灘出現，因為鄰近的龍尾灘是一個生態活躍的地區，除非有關部門在新的泳灘徹底加上圍網及盡快清理海膽。

▲ 大尾篤村村民王女士向TOPick表示，龍尾泳灘開啟後，每天都會到來游泳，發現水中很多海星級海膽（曾秋文攝）

康文署表示，前日處理市民因被海膽及水母輕微刺傷的個案分別為42宗及21宗，所有個案均屬輕傷，在職員協助簡單治理後自行離開。署方指會密切留意泳灘退潮時海膽及水母的情況，並透過廣播及貼出告示提醒泳客小心海膽及水母，該署員工當發現有海膽在泳區範圍時，會按需要小心地把海膽移離泳區範圍，避免泳客游泳時不察覺而被刺傷。

署方又指，在大自然當中，部分海洋生物例如海膽棲身於沙灘環境，其員工會密切留意有關情況，並適時如退潮時間加強泳灘廣播，提醒泳客小心海洋生物，提高警覺，但署方未有回應會否關閉泳灘及會否增聘救生員。

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記者：鄧凱文、曾秋文