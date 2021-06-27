【東京奧運】3港隊泳將取5游泳個人項目入場券　何思蓓：將獎牌希望轉為鼓勵

▲ 本港共有3名游泳選手能夠直接晉身東京奧運， 參加5項個人項目，另有8人則有機會取得奧運入場券。（林宇翔攝）

東京奧運游泳個人項目的資格期今日（27日）屆滿，本港共有3名泳手能夠直接晉身奧運， 參加5項個人項目。另外有8名泳手達到奧運「B標」，有機會取得東奧入場券。參加3個項目的何詩蓓稱希望在100米及200米自由泳晉級決賽，會以平常心面對，將人們的希望轉為鼓勵和支持；首名直接晉身的男泳手何甄陶就指會全力以赴。

23歲泳將何詩蓓第2次代表港隊出戰奧運，參加女子50米、100米及200米自由泳3項比賽，她稱希望在100米及200米項目晉級決賽。對於今次肩負3項個人項目，另也參加接力項目，她指過去有好多比賽經驗，令自己習慣不斷比賽和兼顧多個項目，希望從中學到如何幫助準備。

她說對於兩次征奧，心態上都有不同，上一次志在參與，「當時還是18歲不知道發生甚麼事」，現在則預計到賽場上發生的事，自己會以平常心面對，當是一個普通比賽準備。

何詩蓓被視為港隊奪獎牌的希望之一，她稱「200米自由泳是我主項，訓練都注重這項，當我做足準備，臨場表現好的話，成績自然會好。」她又說，200米需要兼顧耐力及強度兩方面訓練，希望有助在100米及50米項目爭取好成績，而自己不會想太多，「人們當我是獎牌希望，就轉為對我的鼓勵同支持。」

賽場上能否有觀眾仍有變數，何詩蓓坦言覺得有觀眾較好，除家人可以支持，也能感受觀眾熱情，但明白疫情下無觀眾較安全，「寧願選擇無觀眾，可能會有些失望，但比賽能舉辦就無問題。」

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男將何甄陶則會參戰男子50米自由泳，亦是本港首名達到奧運「A標」直入奧運的男子泳手。他形容獲此殊榮是自己的榮幸，亦十分感謝朋友、家人、隊友及教練的支持。而被問到是否對此感意料之外，他指世上無東西是保證獲得的，他只能全力以赴做到最好成績。

他形容去年是艱難的一年，運動員需要應付訓練上的困難，包括不能在泳池及健身室訓練。他指在賽場上不會給自己太多壓力，盡力比賽就可，「每次在水中我只想游快一點，打破自己的紀錄。」

距離東奧約半個月，他說自己喜歡交朋友，期待屆時認識到其他運動項目的港隊運動員，亦希望在賽場上見到他於美國大學的隊友，「他們代表不同國家參賽，已經有15個月無見了。」

而女將歐鎧淳將第4次出戰奧運，參加女子100米背泳項目，她指心情反而無其他人般緊張，自己近2年都輕鬆備戰，期待參加奧運。

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記者：徐紹軒