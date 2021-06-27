【新冠疫苗】今日約50,200人接種疫苗　連續3日接種人數突破5萬

▲ 截至今日(27日)下午8時的過去24小時，共有約50,200人接種疫苗，較昨日有58,400人接種稍有回落。（陳靜儀攝）

本港展開新冠疫苗接種計劃至今已122日，截至今日(27日)下午8時的過去24小時，共有約50,200人接種疫苗，雖較昨日(26日)58,400人單日新高接種稍有回落，已是連續三天接種人數突破5萬。同時，有約28,400人預約接種。

截至今日(27日)下午8時的過去24小時，約50,200名接種疫苗的人士當中，有15,200人接種科興疫苗，包括7500人接種首劑；累計至今已接種逾150萬劑科興疫苗，當中有約93萬屬第一劑接種。

至於復必泰疫苗，過去24小時有35,000人接種，包括20,200人接種首劑；累計至今已接種逾205萬劑科興疫苗，當中有約121萬屬第一劑接種。

而昨日(26日)共有15宗由社區疫苗接種中心或醫管局轄下的指定普通科門診診所送院的個案，因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中12人已經出院，一人留院觀察，兩人不遵從醫生勸告自行出院。

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責任編輯：陳正怡