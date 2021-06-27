【山頂纜車】第五代山頂纜車今日退役　新纜車預計年底投入服務

▲ 山頂纜車今日為第五代纜車舉行告別派對。（林宇翔攝）

有32年歷史的第五代山頂纜車在今日（27日）完成服務後將會退役，大批市民今日到纜車站送別這輛酒紅色的標誌纜車。山頂纜車公司指投資了約7億元購置全新的第六代纜車，料年底投入服務。

山頂纜車今日為第五代纜車舉行告別派對，下午有大批市民到中環山頂纜車站乘搭纜車，拍照留念，送別這代纜車。有市民對認為纜車的酒紅色車身十分有特色，對兩部纜車退役感到不捨。

到場的市民眾多，山頂纜車公司更宣布，由於市民反應非常熱烈及排隊輪候乘客眾多，山頂纜車花園道總站晚上8時起採取截龍措施，凌霄閣總站亦將只供持票人乘坐山頂纜車。

山頂纜車公司總經理曾瑛美表示，明日起山頂纜車將會暫停服務，更換系統及路軌等，而新引入的第六代纜車載客量增加至210人，會保留車箱中間的波浪形設計及擴闊車門，料年底投入服務。她又指， 整項投資超過7億元，承認加價壓力非常大，屆時會再公布票價。

另外，其中一輛酒紅色的第五代纜車退役後，會放置於近堅尼地道路軌旁展覽。

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責任編輯：徐紹軒