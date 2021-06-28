【樂齡科技】IVE生研智能健身站　助長者鍛煉

▲ 一班IVE學生設計智能戶外健身站，奪得「創科樂『耆』中」多個獎項。（VTC提供圖片）

一班香港專業教育學院（IVE）學生利用物聯網、傳感器等科技，設計智能戶外健身站，讓長者可以加強訓練肌力，並記錄成果讓治療師和醫生參考。而兩名青年學院學生亦設計了一站式探熱、記錄血壓和心率的「家居智能護士」，以物聯網傳送數據予長者日間中心，定時監測長者健康。他們設計的作品在房協「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽中獲得多個獎項。

智能健身站由IVE運動行政學高級文憑二年級學生傅偉晉、張逸郎及工程學科高級文憑畢業生何敬禧一同設計。張逸郎表示，設計前曾訪問長者對於公園設施的看法，發覺他們認為設施玩法單一，多年不變。

長者經常患上肌少症，容易膝頭痛和跌倒，故希望設計設施幫助鍛煉心肺、肌力及協調能力。團隊為此設計了4款能夠靈活更換的遊戲板，當中利用反應燈作為指示，讓長者在燈亮時按下，從而訓練到上肢伸展及認知能力；亦有遊戲板會指示長者來回坐、立、走，訓練常用動作。

此外，遊戲板裝有超聲波感應器，可探測彎腰時拉筋幅度，配合內置的物聯網技術，能夠記錄長者的活動時間及情況，上傳雲端整合成大數據。而遊戲板也貼有二維碼，配合手機程式，長者能夠下載自己的運動數據，見得到自己的表現，也可供醫生或治療師查看。

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青年學院職專文憑（電子及電腦工程）三年級學生陳伊霖、林志堅則設計了「家居智能護士」。陳伊霖指，設計意念源於她見外婆需要用到不同儀器記錄身體狀況，但要用手機記下數字傳回長者中心有難度。故他們設計的儀器整合了溫度計、心率儀及血壓計功能，加上物聯網技術，可直接把長者量度的數據傳回長者中心。他們與明愛牛頭角長者中心合作，暑假會將儀器交予數名長者試用。

兩組同學的作品都在房協「創科樂『耆』中」樂齡科技設計比賽中獲獎，智能健身站獲專上學生組金獎、「智」有創意大獎及全城至Like大獎；而「家居智能護士」則獲中學生組的最實「融」大獎。

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記者：徐紹軒