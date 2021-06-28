【無聲浪】黄妍為腦退化外婆寫歌　Cath開騷晒長腿改形象

▲ 黃妍近日完成歌曲的展覽。

「平原習作」唱作女歌手黃妍（Cath）早前推出新歌《無聲浪》，記錄她外婆因患上腦退化致記憶錯亂，兩婆孫像活在不同的時空中，沒法對上頻率，乖孫 Cath決定趁還有機會，把心情以曲及詞記下自己的感受。

由《無聲浪》延伸出來的影像與聲音體驗展覽《The Reverberation Of Us 我們的迴響》於上月底假中環PMQ元創方舉行。為期四星期的展覽昨日來到尾聲，Cath與創作此展覽的香港電子音樂人、獲提名今屆（第32屆）金曲獎演奏類最佳專輯製作人獎的hirsk，以及當代多媒體藝術家 劉君冬（Dorothy Lau）（視覺創作）一起出席閉幕禮。

hirsk透露為何挑選這首曲演出，以配合展覽主題：「這個展主要講人與人之間關係，《混凝森林》其實講同城市之間關係，其實是reverberation of the city城市的迴響。」

▲ 完成影像與聲音體驗展覽。

Cath透露在展期中，只要不用開工便會到場，客串做導賞員，但卻誤變「趕客」導賞員，她笑說：「見到人在門口『裝』，我去打招呼say Hello，對方就掉頭走，helpers都叫我等人們入來先走過去。其實好感動，因為好多朋友看完展覽、聽歌之後會喊，我負責遞紙巾，另外會同我分享返跟長輩之間的故事；亦有人看完後get到message，覺得要珍惜身邊人，令我好感動。」

Cath除到場向支持者致謝，在樂手們的現場伴奏下，獨唱展覽主題作《無聲浪》，及與hirsk合作演唱《我心中尚未崩壞的部分》，及近日才在展覽中「曝光」的全新作品《輕盈》。

Cath又溫馨提醒歌迷：「之前已經有人在展覽聽到少少，好多人問我甚麼歌，現在大家有得聽！《輕盈》會在28號（今日）正式上架，大家記得去聽。」到場捧場的粉絲立即報以興奮的歡呼聲和應。

▲ 將舉行音樂會。

另外，Cath新專輯將於下月16日推出，收錄9首歌。而8月27日將舉行個人音樂會《FTLife富通保險呈獻：「黃妍 Cath Wong 2021 音樂會」》。演唱會海報及詳情亦在曝光！

平日走文青路線的Cath大玩新形象，換上螢光綠色加上超短裙的她，晒腿上陣，她笑言身邊的親友看到她的照片後，都不禁發出「Wow!!」聲。Cath笑言那不是一副性感照，反而是一個「腰痛樣但要扮唔痛嘅高級樣」。