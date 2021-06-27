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【鄧麗欣王子分手】鄧麗欣邱勝翊結束3年情　Stephy宣布分手：感恩遇見

娛樂 22:49 2021/06/27

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鄧麗欣（Stephy）宣布和台灣男星邱勝翊（王子）結束3年情，分手！現年37歲的鄧麗欣和31歲邱勝翊（王子）在今天（6月27日）晚上分別在個人社交平台發文宣布分手。

Stephy在個人社交平台上載一張黃昏照並寫道：

美好的並沒有溜走，它只是在途中停了下來，成為了回憶的風景，不一定擁有才是快樂，帶着珍惜地捨去才更覺可貴，世界上的愛有很多種，換一個角度，換一種方法，延續下去，新的一頁，新的開始，感恩遇見，願我們各自安好！祝福。

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至於王子在社交網上載香港的夜景相片，寫道：

這段美好的相遇，會好好存放在記憶的盒子裏，千餘個日子裏的付出和貼心，也會一併珍藏進去，感謝一切的發生，都在心裏留下了印記，新的旅程，深深祝福，一切安好。

鄧麗欣王子和平分手

鄧麗欣和方力申在2016年分手後兩年，和較她年輕6年的王子拍拖，有傳當時由應采兒撮合二人。

他們承認戀情後不時放閃，可是近一年多以來，因為受疫情影響，令兩人長期分隔兩地。

雖然在今年5月，王子專程來香港會女友，可是無奈二人最終緣盡分手，在本月結束3年情。

Stephy經理人回覆傳媒表示：「他們兩人係和平分手，希望大家可以俾啲空間佢哋，謝謝大家關心。」

同場加映：鄧麗欣訪問

 

撰文 : TOPick柴犬出動

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