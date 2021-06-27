【強制檢測】大埔4商場納強制檢測公告 包括新達廣場、昌運中心、大埔超級城C及D區
政府晚上就強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處4個指明地方的人士接受新冠病毒核酸檢測。由於今日（27日）公布的一宗涉及L452R變異病毒株的確診個案曾身處4個指明地方，相關人士須於6月29日或之前接受強制檢測，受檢人士若在6月25日至27日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。
政府指，為謹慎起見，曾逗留該4個指明地方的人士，即使已完成新冠疫苗接種，亦須接受強制檢測。
4個指明地方如下：
大埔南運路9號新達廣場
任何在6月3日、9日、12日、13日、15日至23日任何一日曾身處該商場的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。
大埔安邦路8及10號大埔超級城C區
任何在6月24日中午12時至下午4時期間，曾身處該商場的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。
大埔安邦路8及10號大埔超級城D區
任何在6月24日上午9時至中午12時期間，曾身處該商場的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。
大埔安慈路 4 號昌運中心
任何在6月22日上午9時至中午12時期間，曾身處該商場的人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客。
政府明日（28日）會在大埔墟站公共運輸交匯處及大埔中心第10座對出空地設立流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員服務。
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責任編輯：徐紹軒