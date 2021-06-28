【啟迪潛能】英基為女生辦編程工作坊　訓練邏輯思維助投身資訊科技業　

▲ 英基沙田學院為女學生舉辦初級編程活動。（英基提供）

在大數據及人工智能的普及發展下，電腦編程勢成下一代生活必備技能，惟女生對學習編程仍不及男生踴躍，為鼓勵女生學習，英基沙田學院於今年6月特設女學生編程工作坊，由同儕教學，培養她們對編程的興趣，盼望將來更多女生可投身相關行業。負責統籌活動的女同學認為，學習編程亦可帶來滿足感，並有助訓練邏輯思維，只要踏出第一步去嘗試，有一天女生也可能成為編程高手。

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一個年輕男人、穿黑色衞衣，凌晨3時在地下室用電腦--這些都是美國荷里活電影中的黑客的常見形象。英基沙田學院電腦科老師Paul Baumgarten認為，流行文化打造出來的刻板印象，令大家產生女生不能從事編程的錯覺，亦會令女同學對學習編程卻步，但以他觀察，男女學生的課堂表現或編程能力均沒太大分別。為打破女生不能編程的謬誤，他找來幾位學生統籌及宣傳「Code For Life」初級編碼活動，希望向學生們傳遞一個信息：

無論是男生或女生，每個人都有能力做出優秀的編程作品。我想向女生們說，不要被既定的形象嚇怕，聰明、有能力的女生，一樣可在資訊科技行業取得成就。

活動在今年6月初舉行，3小時工作坊中，每個學生都會學習到基本的編程知識。她們亦在協作下，由零開始編寫出一個小遊戲或分類測試，一共有50名學生出席活動。於沙田英基學院就讀11年級的山根優佳是其中一名統籌成員，兩年前選讀IGCSE下的電腦科。她坦言，選科前亦一度猶豫，但一旦踏出第一步，感覺學習編程就變得比想像容易，

隨着開始學習相關知識，編程就變得比想像中簡單，因為老師會給予指導，愈學就愈上手，所以其實一開始要衝破自己的心理關口，才是最難的部分。

點擊下圖看活動當日情況：

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優佳修讀電腦科已逾兩年，編程技術亦日益進步，她覺得，編寫程式的過程為她帶來滿足感，

一步步去建立編碼的過程很有趣，雖然有時會有出錯，例如拼錯英文字，或排序出現問題，令程式不能順利運行，但每當完成一組編程，都令我獲得成功感。

今年讀12年級的余佳寧亦是活動統籌的一員，負責推廣宣傳，亦在工作坊中教同學如何編寫小遊戲。她認同，編程是一個訓練邏輯思考能力的過程，可以令她保持清醒的頭腦，編寫清晰、有條理的代碼。她表示，將來有意在電腦界發展，亦計劃繼續修讀相關課程，

在社會上還有很多機會等我發掘，只要勇敢踏出這一步，未來將有很多可能性。

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記者：黃悅晴