【暴雨影響】社區疫苗接種中心恢復服務　受影響人士預約會自動延期【不斷更新】

▲ （陳國峰攝）

香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

天文台指，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本週後期增強，華南沿岸驟雨減少，天色好轉及酷熱。

由於道路嚴重水浸及天氣情況惡劣，天文台指市民應留在安全地方暫避。家長、學生、學校當局及校車司機均應留意電台及電視台有關學校的公布。在黑色暴雨警告仍然生效及交通情況未改善之前，不應外出。

11:10

政府所有社區疫苗接種中心的疫苗接種服務已陸續恢復。已預約今日接種中心恢復疫苗接種服務後餘下時段的人士，請按照原來預約時間到接種中心接受疫苗接種。

因社區疫苗接種中心暫停服務而受影響接種人士的預約會自動延期，他們將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，他們亦可於今日接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

11:05

天文台改發紅色暴雨警告

10:34

當局宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，所有日校，包括下午校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

09:39

因水浸關係，屯赤隧道往屯門方向管道慢線封閉

08:35

政府宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，新冠疫苗接種計劃下的所有社區疫苗接種中心仍然開放，但疫苗接種服務現已暫停。如黑色暴雨警告信號於正常服務時間結束前取消，接種中心將會盡快恢復疫苗接種服務。

在社區疫苗接種中心暫停服務期間，受影響接種人士的預約會自動延期，他們將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。如受影響人士是預約接種第二劑疫苗，而接種中心今日稍後時間恢復接種服務，他們亦可於今日接種中心的開放時間內到原先預約的中心接種疫苗。

醫院管理局宣布，因天文台已發出黑色暴雨警告信號，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等服務的服務將會停止，惟有關診所會繼續服務已抵達的病人，已經預約而未到達診所的門診病人，請於黑色暴雨警告信號除下後，另約診症時間。公立醫院的急症室則會照常服務。

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記者：伍瑋瑋