【黑色暴雨】教育局宣布所有日校停課　學校應實施應急措施照顧抵校學生

▲ 香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號。

香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

在黑色暴雨警告信號下，當局宣布，由於黑色暴雨警告信號現正生效，所有日校，包括下午校今日停課。學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生，同時在安全情況下，方可讓學生回家。

同時社會福利署宣布，黑色暴雨警告信號現已生效，所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，在其正常辦公時間內，仍然會開放，繼續照顧留在中心的人士。

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天文台呼籲市民留在安全的地方，不過有不少市民即湧至天文台的社交平台，指發出有關警告的時間「太尷尬」，直至自己「全身濕透」即趕回公司，也有市民指出，不論警告時間何時發出，喜歡工作的港人都會「堅持崗位」，趕回公司，也有不少人留言笑稱「我真係好鍾意返工，黑雨都阻止唔到」。

天文台指，受活躍西南氣流影響，未來一兩日廣東沿岸間中有驟雨及雷暴。預料高空反氣旋會在本週後期增強，華南沿岸驟雨減少，天色好轉及酷熱。

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記者：伍瑋瑋