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【車站漏水】屯馬綫啟德站入閘大堂天花漏水水浸　港鐵：與天雨無關

社會 11:15 2021/06/28

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啟德站車站大堂近A出入口的天花附近, 有一條咸水管接駁位爆裂。

本港多區受暴雨影響，網上一條片段顯示，啟德站今日（28日）疑因大雨影響，出現「水舞間」的情況，入閘大堂的天花出現漏水情況，而地上亦出現水浸。港鐵在早上11時左右回應稱，啟德站車站大堂近A出入口的天花附近, 有一條咸水管接駁位爆裂，有水從天花板空隙流落大堂，有關情況與今天的天雨無關。

港鐵屯馬綫昨日（27日）全線通車，不過，屯馬綫之一的啟德站，今日在黑雨下變成「水舞間」，其中入閘大堂疑因大雨影響導致天花漏水，而地上亦有水浸情況。有不少網民在貼文下留言指工程兒戲，「好似想冚喎，唔係甘兒戲...」、「d工程咁兒戲嘅」。啟德站於2020年2月14日啟用，一年多後疑因大雨出現漏水情況。

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港鐵在早上11時左右回應指，昨晚收車後約凌晨2時45分，啟德站車站大堂近A出入口的天花附近, 有一條咸水管接駁位爆裂，有水從天花板空隙流落大堂，維修人員已即時關水掣及進行維修，車站亦安排人手清潔。

啟德站自今早投入服務起，有關情況已改善，只有輕微滴水，維修人員正繼續進行跟進工作，而乘客仍可使用該位置部份閘機進入車站，車站亦安排人手在場協助乘客。據觀察，車站整體運作暢順，指有關情況與今天的天雨無關。

另外，小西灣有居民表示，附近山頭出現山泥傾瀉情況。政府新聞處表示，截至今早9時，共接獲2宗水浸報告。

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天文台呼籲市民留在安全的地方，不過有不少市民即湧至天文台的社交平台，指發出有關警告的時間「太尷尬」，直至自己「全身濕透」即趕回公司，也有市民指出，不論警告時間何時發出，喜歡工作的港人都會「堅持崗位」，趕回公司，也有不少人留言笑稱「我真係好鍾意返工，黑雨都阻止唔到」。詳情即看：【下一頁

香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

同場加映，3大原因可誘發哮喘，即看：

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記者：郭詩詩

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