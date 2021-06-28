【黑色暴雨】黑雨下屯馬線變水舞間　入閘大堂天花漏水水浸

▲ 黑雨下屯馬線天花漏水

本港多區受暴雨影響，網上一條片段顯示，啟德站今日（28日）疑因大雨影響，出現「水舞間」的情況，入閘大堂的天花出現漏水情況，而地上亦出現水浸。

港鐵屯馬綫昨日（27日）全線通車，不過，屯馬綫之一的啟德站，今日在黑雨下變成「水舞間」，其中入閘大堂疑因大雨影響導致天花漏水，而地上亦有水浸情況。有不少網民在貼文下留言指工程兒戲，「好似想冚喎，唔係甘兒戲...」、「d工程咁兒戲嘅」。啟德站於2020年2月14日啟用，一年多後疑因大雨出現漏水情況，TOPick已就有關情況，向港鐵查詢，暫未有回覆。

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另外，小西灣有居民表示，附近山頭出現山泥傾瀉情況。政府新聞處表示，截至今早9時，共接獲2宗水浸報告。

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天文台呼籲市民留在安全的地方，不過有不少市民即湧至天文台的社交平台，指發出有關警告的時間「太尷尬」，直至自己「全身濕透」即趕回公司，也有市民指出，不論警告時間何時發出，喜歡工作的港人都會「堅持崗位」，趕回公司，也有不少人留言笑稱「我真係好鍾意返工，黑雨都阻止唔到」。詳情即看：【下一頁】

香港天文台在上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，暴雨警告信號現時為黑色，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過70毫米的豪雨，且雨勢可能持續。

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記者：郭詩詩