【黑色暴雨】Home Office遇著黑雨打工仔是否要上班？勞工處話你知黑雨取消後復工安排

▲ 勞工處話你知黑雨取消後復工安排。

香港天文台在今日上午8時20分發出黑色暴雨警告信號，假如Home Office期間遇上黑色暴雨警告生效，打工仔是否仍要上班？而當黑色暴雨警告取消後的復工安排又是如何？

據勞工處訂立的《颱風及暴雨警告下工作守則》（下稱《守則》），列明僱主和僱員應按照雙方協商、僱員安全，以及法例的規定及責任，以制定惡劣天氣情況下工作安排。

根據《守則》，在八號風球、九號或十號颱風警告、或黑色暴雨警告生效時，僱主不應要求僱員上班，除非雙方有事先協定工作安排。

不過勞工作表示，《守則》是員工須往返工作崗位的情況而定，若員工上下班途中，因颱風關係未能及時到達工作地點，僱員應酌情處理。然而，由於在家工作不需在惡劣天氣下到達工作地點，而家居亦屬安全地方，所以《守則》未能覆蓋在家工作情況。

因此，假如天文台懸掛八號或以上風球，或黑色暴雨警告生效時，在家工作的打工仔可能仍需要繼續開工。而為免引起爭議，僱主和僱員在極端天氣來臨前，應先商討工作安排。

黑雨取消後復工安排

當黑色暴雨警告取消後，僱主應如何協調復工安排？勞工處今日就在網上發文《僱主僱員應預先訂立暴雨警告下工作安排》回應：

勞工處發言人表示，僱主應預先訂明僱員工作安排和應變措施。在擬訂及執行有關安排時，應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應體諒每位僱員可能面對的不同情況，如居住地點及附近的路面和交通等情況，並考慮當中實際困難和需要，採納情理兼備及具彈性的處理方法。

勞工處補充，為避免誤解、爭拗及混亂，僱主應在制定有關工作安排的過程中諮詢僱員，並因應經驗和勞資雙方的需要及實際情況作出適當的更新或修訂。

相關工作安排內容包括「上班的安排」、「在工作期間提早下班的安排」、「復工的安排」、「在家工作的安排」、「工作時數、工資和津貼的安排」，以及「有關在惡劣天氣下必須當值的僱員（必要人員）的特別安排」。

關於「復工的安排」，勞工處闡釋舉例，在有關警告取消後，在安全及交通情況許可下，僱員應在多少個小時內返回工作崗位。惟未有硬性規定實際復工時間。

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責任編輯：羅嘉欣