【媽寶男友】情人節3人行不准單獨約會　未來奶奶生日準新抱送禮遭黑臉

▲ 媽媽在情人節也要3人行，不准兒子與女友單獨約會。

拍拖結婚最怕遇到「媽寶」，要與男友媽媽爭奪男友的愛，隨時觸發感情危機。近日外國實景節目《我的男友是媽寶》，來自穆斯林家庭的沙奇伯與女友拍拖2年，但仍與媽媽關係親密，情人節去攀岩要3人行，兒子與女友晚餐時更扮病「急call」兒子回家。當她生日時，兒子女友前來祝賀，她更趕走對方。

▲ 30歲的沙奇伯是一名媽寶，與24歲女友拍拖2年。（影片截圖）

TCL旅遊生活頻道近日推出全新實境節目《我的男友是媽寶 I Love A Mama's Boy》，介紹媽寶男友與媽媽的誇張行徑。其中一名「媽寶」、30歲的沙奇伯，自小與媽媽萊拉感情親密，媽媽至今仍會餵飯、幫他刮背毛等。沙奇伯與24歲女友Emily拍拖2年，不過，媽媽無法接受與人分享兒子，經常從中作梗。

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情人節神秘嘉賓是媽媽

有一次情人節，沙奇伯安排與Emily先去攀岩再共進晚餐，但就向Emily表示會有「神秘嘉賓」，那人就是他的媽媽萊拉，令Emily非常不滿。在攀岩時，Emily告訴沙奇伯，晚餐只能兩人進食，沙奇伯只得唯唯諾諾地向媽媽提出想跟女友單獨食飯。

當他告訴媽媽，他愛Emily時，媽媽即時黑臉，更用銳利的眼神仇視他，然後問「你最愛是誰？」雖然沙奇伯說最愛是媽媽，但仍想跟Emily吃飯，萊拉即時哭訴，「你選她，不要我了!」此舉令大家都不知所措。

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詐病破壞單獨晚餐

最終，沙奇伯如願如女友去吃晚飯，但中途萊拉卻不斷致電，表示自己腳痛，要求兒子回家看她。沙奇伯竟把Emily獨留在餐廳，回家探望媽媽。後來，沙奇伯坦言，知道媽媽是做戲，但他都會擔心媽媽是真病，所以要回家。

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收兒子女友禮物黑臉

在萊拉生日當日，沙奇伯買了蛋糕，一家人及萊拉的朋友在家中慶生，沙奇伯邀請了Emily前來，但事前沒有通知萊拉，Emily帶來禮物，希望釋出善意，能讓對方媽媽接受她。不料，萊拉見到Emily即時黑臉，收到禮物就隨手放在桌上。

我本來過得好開心，和朋友們在一起，很美好，很開心，直至她突然出現。如果我知道她要來，我才不要過生日。

當知道蛋糕是Emily選的時候，萊拉更作勢要把蛋糕扔掉，令場面非常尷尬。Emily坦言非常受傷，

我很傷心，因為我很努力了，我希望她能視我為沙奇伯未來的妻子。

不過，萊拉仍然堅持己見，更要求Emily離開她的家，稱她是「討厭鬼」。

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責任編輯：王明芳